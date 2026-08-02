新华网 2026-08-02 11:40:22

我国首台掘爆机“翔龙号”1日在湖北省武汉市中铁科工江夏制造基地下线。这款装备融合掘进法与钻爆法两大主流工法，填补了复杂地质隧道一体化施工装备领域的空白。

我国首台掘爆机“翔龙号”1日在湖北省武汉市中铁科工江夏制造基地下线。这款装备融合掘进法与钻爆法两大主流工法，填补了复杂地质隧道一体化施工装备领域的空白。

“翔龙号”由清华大学与中铁科工集团联合研制，整机长70米，开挖直径达4.55米，中心刀盘直径1.2米，整机重量约400吨。该装备创新采用空心刀盘结构，依靠空心刀盘、中心刀盘协同运作，可灵活切换“前爆后掘”“前掘后爆”“全断面掘进”等多种作业模式，融合超前钻爆预处理、机械化连续开挖双重优势。

8月1日，在湖北省武汉市中铁科工江夏制造基地拍摄的我国首台掘爆机“翔龙号”。新华社记者 肖艺九 摄 清华大学水圈科学与水利工程全国重点实验室特聘研究员秦鹏翔表示，掘爆机的投用将解决长期困扰我国重大工程建设的“卡脖子”难题。

秦鹏翔说，传统隧道掘进机在遭遇岩爆、破碎带、软岩大变形等复杂地质时，卡机频发；传统钻爆法虽然灵活，但安全管控压力大、施工效率有限。“两大主流工法各有所长却难以兼容，制约行业高质量发展。试验表明，掘爆机在超硬岩地质条件下，经过超前预裂处理，掘进效率可提升30%。”

中铁科工集团掘爆机项目负责人王承海介绍，该装备整机及核心零部件均实现全面自主可控，将于近期投用于一项重点工程项目。未来，掘爆机还将服务于国家重大水利水电项目，以及交通干线、深地资源开发等领域。

来 源：新华网

原标题： 我国首台掘爆机“翔龙号”在武汉下线

记者 乐文婉

本文转自：温州新闻网 66wz.com