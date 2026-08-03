温州日报 2026-08-03 08:18:22

今年上半年，全市清洁能源装机规模飙升至942.69万千瓦，占总装机容量的44.6%，本地电源结构正加速向低碳化、多元化迭代升级，新能源产业的蓬勃发展，让城市电力供给底气十足。

温州网讯 温州每10度电中，超过4度来自清洁能源——这不是愿景，而是已然实现的事实。日前，记者从国网温州供电公司获悉，今年上半年，全市清洁能源装机规模飙升至942.69万千瓦，占总装机容量的44.6%，本地电源结构正加速向低碳化、多元化迭代升级，新能源产业的蓬勃发展，让城市电力供给底气十足。

据统计，截至6月底，温州电源装机总容量突破2112.99万千瓦。其中，火电装机1170.30万千瓦，占总装机容量的55.4%，守住区域用电稳定的基本盘；光伏装机541.24万千瓦，增长势头迅猛，占比25.6%，一跃成为温州第二大电源类型；随着三澳核电一期机组顺利并网发电，120.80万千瓦的核电装机容量，成功填补温州核电的空白，为城市输送稳定、零碳的清洁电力；风电集群持续扩容升级，138.43万千瓦的风电装机，成为绿色电力补给的重要生力军；97.20万千瓦的水电、45.02万千瓦的生物质装机，与各类电源默契配合、互补协同，织密全域绿色供电网络。

一组亮眼用电数据，折射出温州经济活力。今年1—6月，温州全社会用电量达310.24亿千瓦时，同比稳步增长4.79%。其中，工业用电量表现尤为抢眼，达到170.76亿千瓦时，增速攀升至6.50%，稳稳跑赢全社会用电平均增速。上半年，温州地区发电量高达372.22亿千瓦时，比全社会用电量高出19.98%，足足产生61.98亿千瓦时的富余电量。充足的电力资源，成为护航城市发展的坚实后盾。

国网温州供电公司相关负责人介绍道，每年七八月是温州传统用电高峰期，但如今温州早已告别限电时代，连续多年实现用电供需平稳，就连电力设备检修都能实现“不停电作业”，最大限度保障市民生活与企业生产不受影响。

这份来之不易的“供需反转”，是温州能源发展史上的一次华丽转身。数十年来，温州民营经济乘风而起，产业扩容、城市发展带动用电需求持续增长，曾是典型的电力受端城市。

近年来，温州锚定“全国新能源产能中心和应用示范城市”的发展目标，持续深耕能源领域，大手笔布局重大能源项目。三澳核电顺利投产、海上风电项目加速落地、厂站分布式光伏遍地开花……一系列绿色能源项目接连落地、产能释放，让本地发电能力实现质的飞跃。与此同时，全域主干电网持续补强升级，温州正加速从传统的“受端电网”向“区域能源枢纽”转型。

当前，1000千伏特高压温州站建设稳步推进，建成后将精准破解温州“大电源、小电网”的发展痛点，打通清洁能源外送的“超级大动脉”；500千伏主干网架、海岛海底电缆、220千伏输变电等一批重点工程有序推进，让全域电网的资源调配、抗灾保供能力全方位提升。虚拟电厂、源网荷储协同、车网互动（V2G）等创新模式加速落地，让新能源消纳能力、电网灵活调节能力持续提升，推动温州新型电力系统不断迭代完善，让绿色电力更好赋能城市长远发展。

来 源：温州日报

原标题： 新能源蓬勃发展 温州电力底气十足 每10度电，超过4度来自清洁能源

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com