一条路的“搬家”与一条产业链的补强
温州网讯 机器轰鸣声里，一条条机械臂精准起落。在瑞安市塘下镇戈尔德汽车智能悬架系统基地的智能化车间内，一套套汽车悬架系统从自动化产线上产出。这些瑞安制造的产品，承载着车辆行驶的平稳与安全，将发往上汽、奇瑞、吉利、零跑等车企，装配到50余款量产车型上，驶入千家万户。
戈尔德（浙江）线控悬架系统有限公司是一家专注于汽车悬架系统研发、生产与销售的高新技术企业，为浙江戈尔德智能悬架股份有限公司全资子公司、OE（原厂委托制造）专业工厂。其新能源汽车智能车身稳定系统项目入选省“千项万亿”工程重大项目、高端制造业项目，落地于瑞安“万亩千亿”新产业平台塘下基地。如今，项目已顺利完成竣工验收，全部达产后可年产100万套/400万支汽车智能悬架系列产品，预计年产值可达8至10亿元。
“2025年产能已释放60%，进入2026年还在持续攀升。”浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会秘书、副总经理金道一介绍道，车间内按照生产工艺，布局了焊接、电泳、总装等多条生产线，数字化管控系统、自动化设备深度渗透各工艺环节，生产效率与产品精度同步提升。而最让他感慨的，是厂区能拥有如今这样完整连贯的布局。但在几年前，这片一体成型的现代化厂房，还险些被一条规划道路“拦腰斩断”。
按照最初的用地规划，一条市政道路将横穿地块中部，厂区规划需要分开考量。“道路一隔，不只是土地被物理分割，生产动线会被打断，物料转运、人员往来都要绕路，产线、物流的整体布局也会受限，运营成本会凭空增加不少。”金道一坦言，这个“先天缺陷”曾让企业十分犯难。
企业的痛点，就是服务的靶点。塘下镇企业服务团队在前期对接中捕捉到这一诉求后，第一时间联动资规、住建等部门赴现场踏勘，邀请企业、道路建设主体召开多轮协调会，反复推演不同方案对路网功能、厂区布局的影响。最终，在保障区域路网整体通行能力的前提下，这条规划道路的线位予以优化调整，让企业得以最大程度规划用地资源，排布车间产线。
“让路”不是单点服务，而是全周期护航。由于项目紧邻轨道交通线路，施工建设有着严苛的安全管控要求。属地部门主动牵头，联合轨道运营单位上门开展技术交底，量身制定施工防护方案，全程跟进安全监管。项目既牢牢守住了安全红线，也没耽误工期，最终实现按期竣工、顺利投产。
“从招商引资、立项审批，到建设监管、竣工验收，全流程都有人管、有人帮，政府始终站在企业的角度想问题，服务既专业又贴心。”金道一说，作为土生土长的民营企业，“戈尔德”的发展离不开稳定可预期的营商环境。眼下产能稳步释放，二期厂房扩建的规划也已经提上日程。
一家企业的成长，是一座城市产业生态的缩影。作为“中国汽摩配之都”，瑞安集聚了6000余家汽摩配企业，是全国品类最全、产业链最完整的汽车零部件产业基地之一，全产业年产值突破900亿元。
“‘戈尔德’项目的投产达效将为瑞安智能汽车‘链主’地位再添砝码。”塘下镇相关负责人表示，对企业而言，瑞安最核心的营商环境，就是这条成熟完备的产业链——一家企业落地于此，周边就能配齐绝大多数配套零部件，研发协同更高效、成本更具优势，产业集群的乘数效应持续释放。下步，当地还将持续围绕产业链上下游精准招商，培育引进更多配套企业，进一步做强产业韧性与竞争力。
产业根系深扎瑞安，影响力却沿着温商的足迹辐射全国。在外温商、西安鑫云强汽配有限公司总经理虞明仁对此深有体会：“创业初期，就是靠着家乡的汽配产品，我才在当地市场站稳了脚跟。直到现在，公司的采购清单里，瑞安产品仍占30%左右，‘戈尔德’等品牌都是我们常年合作的伙伴。”
一条规划道路的线位调整，看似是城市建设中的微小细节，却折射出瑞安“产业为先、企业为要”的发展逻辑。如今，瑞安正以一次次精准的服务、一个个扎实的项目，不断夯实“中国汽摩配之都”的产业根基，在稳生产、促发展的赛道上行稳致远。
来 源：温州日报
一条路的“搬家”与一条产业链的补强
记者 林岳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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