一论学习贯彻市委十三届十次全会精神：深入实施“1361”思路举措

温州日报 2026-08-03 08:18:22

以创新激发活力、以实干开拓新局、以担当践行使命，交出“十五五”开局之年的精彩答卷，为全国全省发展大局作出新的更大贡献。

温州网讯 “万亿之城”再出发，当前的温州，站在了承前启后、接续奋斗的关键节点。

善弈者谋势，善治者谋全局。日前召开的市委十三届十次全会，坚持一张蓝图绘到底，把握温州“十五五”发展航向，进一步强调和明确实施市委“1361”思路举措——“1”即锚定“做强‘一圈一极一中心’，推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板取得决定性进展，生动展现基本实现社会主义现代化的市域图景”这一总目标；“3”即强化“加快建设大港口、大产业、大都市”三大主支撑；“6”即推动实现“创新发展、改革开放、共同富裕、文化强市、美丽温州、社会治理”六个新跃升；最后的“1”即落实“加强党的全面领导和全面加强党的建设”这一根本保证。

壹引其纲，万目皆张。市委“1361”思路举措阐明了温州“十五五”发展的主要目标、重要支撑、关键举措、组织保障，是一个有机统一的整体。“1361”既标定了温州在全国全省发展大局中的战略坐标，又成为温州“万亿之城”再出发的船和桥。奋进“十五五”，全市上下要坚决把思想和行动统一到市委的部署要求上来，把各方智慧和力量聚焦到落实落细“1361”思路举措上来，携手谱写中国式现代化温州新篇章。

“万亿之城”再出发，必须坚定扛起党中央和省委赋予温州的光荣使命。“建设杭宁温三大中心城市”“构筑温州都市经济圈”……殷殷嘱托指引奋斗目标。我们要深刻认识到，“一圈一极一中心”是相辅相成的，“全省第三极”功能做强了，温州都市圈的能级和协调发展水平将进一步提升，东南沿海重要的区域中心城市的辐射带动能力会更强、地位也会更加凸显。全市上下要全面对标落实习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，以更高站位做强“一圈一极一中心”，把殷殷嘱托转化为温州“十五五”高质量发展的生动实践。

“万亿之城”再出发，必须坚定扛起服务和融入新发展格局的战略使命。“大港口”涵盖海港、空港、陆港、数贸港等重大支撑，体现内外融通的开放度；“大产业”立足制造业、服务业、实体经济等产业扎实基础，体现制胜未来的竞争力；“大都市”聚焦温州都市圈建设，体现“港产城人”融合的承载力。从全球来看，世界上许多大城市都是沿海沿江的港口城市，形成了以港口为基础、以产业为动力、以城市为支撑的湾区城市群。从全国来看，温州作为东南沿海重要的区域中心城市，肩负着联通长三角与粤港澳大湾区两大国家战略区域的战略纽带使命。从全省来看，温州都市圈作为浙江三大都市圈之一，是引领浙南闽北赣东区域协同发展的重要增长极。把温州置身全国全省大局中，我们要以港口扩大开放、以产业夯实根基、以城市承载发展，进一步放大“港产城人”融合发展的综合效应。

“万亿之城”再出发，必须坚定扛起加快高质量发展、促进共同富裕的发展使命。新的历史阶段，一个城市的综合实力，不仅看经济总量，还要看发展能级、发展速度、发展质效、发展后劲；不仅看经济发展水平，还要看缩小“三大差距”、群众增收致富。这些年来，温州业已形成一批成熟的打法，成为破解发展难题的制胜之道——实施大孵化器集群战略、“一港五谷”引领发展新质生产力，推进创新温州建设、有力构建“5+5+N”现代产业集群，深化“两个健康”集成改革、打响“温暖营商”品牌……奋进“十五五”，围绕加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板，我们要以长期主义者的坚定干好“难而正确的事”，乘势而上推动实现“六个新跃升”，充分发挥优势、加快形成胜势，推动经济社会全方位整体性再上新台阶。

“万亿之城”再出发，必须坚定扛起干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗使命。省委反复强调大力弘扬“六干”作风，增强“没有走在前列就是风险、就是失职”的忧患意识。这要求全市上下进一步拉高标准、实干争先，牢固树立和践行正确政绩观，坚持谋实事、务实功、求实效，不断改革突破、创新打法、探索路径，勇当奋进新征程的“弄潮儿”。要坚持为人民出政绩、以实干出政绩，把心思用在干事创业上，把精力用在狠抓落实上，确保说一件、干一件、成一件，把发展成果体现在人民群众的幸福感、满意度上。

每一次砥砺前行，都在历史的坐标上刻下崭新的印记；每一份不凡成就，都化为未来征程更为坚实的底气。落实落细市委“1361”思路举措，温州必将坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，以创新激发活力、以实干开拓新局、以担当践行使命，交出“十五五”开局之年的精彩答卷，为全国全省发展大局作出新的更大贡献。

来 源：温州日报

原标题： 深入实施“1361”思路举措 ——一论学习贯彻市委十三届十次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com