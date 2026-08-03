温州日报 2026-08-03 08:18:21

近日，奔流财经社、观点公众号、刘戈频道、三里河公众号等众多知名网络媒体纷纷发表一线观察，点赞温州的创新实践。

温州网讯 “细节里藏着意外，味道里全是惊喜”“老树不死，新芽自生”“沉静的温州，代表了中国民企真正的未来”……近日，奔流财经社、观点公众号、刘戈频道、三里河公众号等众多知名网络媒体纷纷发表一线观察，点赞温州的创新实践。

7月20日至22日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动举行，人民日报社、新华社、中央广播电视总台等全国主流网络媒体记者深入调研温州。

央视财经评论员刘戈曾在15年前的民间借贷风波中来温采访，此次再度调研温州，他表示：“温州用十五年时间，走出了一条最艰难、也最坚定的实业升级之路。”在题为《温州涅槃15年》的文章中，他总结自己的观察说，15年来，温州当地政府不断摸索着权力的边界，用稳定的制度环境，托举坚守实业的企业家，构建起“无处不在、无事不扰”的现代化监管服务新体系。正是这种“市场做选择、政府做服务”的边界感，为民营经济的自由生长提供了最好的土壤。在文章的结尾，刘戈说：“这次调研全程，我最大的感慨是：中国民营经济的底气，从来不是风口，而是深耕。十五年前，浮躁的温州，代表了一代民企的焦虑；十五年后，沉静的温州，代表了中国民企真正的未来。”

《观点》公众号以《万亿温州，何以让老树开新芽？》为题探讨了他们的调研心得，认为温州“让产业蓬勃发展的土壤”是城市成功进化的关键所在。这里“草根”有厚度——每六人就有一个是“老板”；产业有深度——产业有纵深，能让新技术找到配套和应用场景；制度有肥力——软硬兼施优化营商环境……

“做鞋的学会了皮革处理、模具开发；做打火机的精通了精密制造、供应链管理；做低压电器的积累了自动化产线、品控体系……当数字化、智能化的大潮到来时，温州没有从零开始，而是在原有底盘上直接长出了新东西。”文章如此总结道。

作为靠制造业起家的城市，温州的工业底盘依然扎实；而以“一港五谷”为代表的增量突围有声有色。“温州的实践提供了一种可能性，那就是一个靠传统制造业起家的民营经济大市，可以在不丢掉底盘的前提下，长出新的翅膀。”中国新闻网旗下的三里河政经专栏在《浙江第三城换道超车》一文中这样点评。

奔流财经社以《温州的“杏仁腐”里为什么没有豆》为题探讨温州发生的变化。他们在文中列出了中国眼谷把眼科做到极致、华峰集团以科创谱写新篇、码尚科技用新技术“换个姿势”做传统产业等案例，感慨“皮鞋、打火机，早已不是温州的标签，一个‘含新量’更高的温州，此刻正在书写新的篇章”“今天的温州，也就像这道本土甜点（杏仁腐）一样，细节里藏着意外，味道里全是惊喜”。

这篇文章的评论区里，有一位名为“Davy”的网友评论因为最多点赞而被置顶：“谁说‘杏仁腐’里没有豆？里面藏着温州人的‘智慧豆’，而且，它的繁衍生息和流转很有章法：闭环产业链，以‘智慧豆’为核心，开疆拓土，壮大自我。”

来 源：温州日报

原标题： 在温州何以看见创新中国？网媒大咖密集发文解读“温州新动力”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com