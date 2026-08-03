“白海豚”牵动本周天气 昼夜温差渐显

温州日报 2026-08-03 08:18:23

随着今年第13号台风“白海豚”逐渐接近，本周，温州天气将随之“变脸”——前半周37℃高温做最后冲刺，后半周阵雨增多、气温回落，周末有望暂别桑拿天。

温州网讯 随着今年第13号台风“白海豚”逐渐接近，本周，温州天气将随之“变脸”——前半周37℃高温做最后冲刺，后半周阵雨增多、气温回落，周末有望暂别桑拿天。

今天，我市晴到多云，午后西部山区阴有阵雨或雷雨，市区最高气温37℃，预计为本周最热的一天。明天多云，夜里部分地区阴有阵雨，最高气温仍在37℃高位徘徊。气象部门提醒，这两日紫外线强、体感闷热，午后尽量减少户外活动，户外作业人员务必做好防暑降温。

转折自周三开启。当天我市多云到阴、部分地区有阵雨，最高气温将回落至34℃；周四、周五维持多云到阴、局部地区有阵雨的格局，暑热明显缓和。周五夜里降雨趋于明显，周六全市阴有阵雨，最高气温降至33℃，久违的凉爽或将回归。

这轮天气变化的“总导演”，正是超强台风“白海豚”。据中央气象台消息，“白海豚”8月2日中心位于琉球群岛那霸以东约2650公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），属超强台风级，预计将以每小时20至25公里的速度向西偏北方向移动，8月5日夜间前对我国海区无影响，此后逐渐向我国东南沿海靠近。市气象台分析，本周后期我市降雨增多、气温走低，与台风外围环流输送的水汽不无关系，目前“白海豚”趋向福建北部和浙江南部，但未来路径仍存在不确定性，需密切关注最新预报预警。

值得一提的是，本周五恰逢立秋节气。立秋是二十四节气中第十三个节气、秋季的第一个节气，但“立秋”不等于“入秋”，暑热不会就此罢休，温州常年要到9月下旬方才真正入秋。气象部门提醒，立秋前后昼夜温差渐显，饮食宜清淡，可适当进食润燥之物。

来 源：温州日报

原标题： “白海豚”牵动本周天气

周五立秋，昼夜温差渐显

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com