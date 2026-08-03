全球华侨故事AI视频大赛结果出炉 131部短片 “唤醒”侨乡故事
温州网讯 跨越山海的家书，穿越时空的乡音，还有代代相传的家族记忆——这些，是华侨文化最动人的底色。
而如今，它们正被AI“唤醒”，变成一部部直击人心的影片。
今年6月，全球华侨故事AI视频大赛启动，短短两个月，组委会就收到了131部参赛作品。
日前，比赛结果出炉。创作者们借助AIGC技术，把藏在侨批里的牵挂、口述史里的悲欢、老照片里的斑驳岁月，统统转化为流动的影像，让那些沉默的记忆，第一次“开口说话”。
说起这场大赛的缘起，要回到一部潮汕方言影片——《给阿嬷的情书》。
它的走红印证了，平凡侨胞的故事，拥有强大的感染力。侨批、老宅、海外创业、新生代寻根……这些题材里，藏着中国与世界的深层联结，却长期停留在族谱、口述和老照片中，缺少年轻化、国际化的表达方式。
AIGC技术的到来，恰好打破了这道门槛——普通人也能独立完成脚本、画面、配音的全流程创作，让好故事不再被技术阻隔。
于是，这场大赛顺势而生：用AI激活华侨文化遗存，打造既让年轻人上瘾、也适合漂洋过海的短视频内容，让家国情怀与奋斗精神，在光影中焕发新的生命力。
对这些作品来说，第一步不是“生成”，而是“求证”。然后在求证的基础上，进行电影化的改编与表达。
就像金奖作品《人间先施》致敬马应彪和香山华侨一样，这次大赛真正想讲的，是一代代华侨如何跨越山海，又如何把眼界、资本、坚韧与赤诚带回故土——点亮一个家，也点亮一个时代。
细看这些获奖作品，呈现了一幅令人动容的“华侨群像”：
金奖作品《克里特岛的鱼生》从利比亚撤侨的真实往事切入，把家国情怀落在一盘温州鱼生与一碗热粥里，用一间深夜亮灯的餐馆照见了“不算账，先做”的朴素信义。
银奖作品《医者仁心·许肇堆往事》用AI复活了太爷爷许肇堆在抗战期间成立美国医药援华会、发起“一碗饭运动”的跨国医者传奇，完成了两代人未竟的心愿。
铜奖作品《先生，买一朵花吧》以1939年南洋街头儿童卖花筹赈为起点，用一朵纸花与一首歌的双时态回环，把“买以救国，送以铭记”的群像记忆从战时唱到了盛世；《温州，正在加载》则用一场展厅故障的巧思，把华侨冯定献从温州走向世界、又带着牵挂回来的闯荡人生，变成了一个关于华侨与故乡始终同频更新的“人生展台”。
从8月3日起，这些作品将在温州“爱来坞”正式展映，主办方将推动优秀作品版权登记、海外发行，并在线上举办颁奖活动。
来 源：温州日报
记者 叶凝碧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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