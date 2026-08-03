温州港瓯江港区开发建设进度刷新
温州网讯 近日，温州港瓯江港区下岸作业区东区码头工程（以下简称“下岸东区码头”）完成全部390根水上PHC管桩沉桩作业，全面进入码头基础与上部结构衔接施工阶段。该工程是温州港瓯江港区开发建设的重要基础工程。
温州港瓯江港区下岸作业区东区码头工程由区属国企——鹿城区工业发展集团有限公司负责建设，位于瓯江和戌浦江交汇处，背靠浙南钢材市场，码头总长度640米，新建4个多用途泊位及2座配套栈桥，并建设堆场、杂货仓库、综合办公楼、变电泵房、码头供变电所等配套设施。项目建成后将改善鹿城区现有港口码头“低散乱”现象，提升港口码头总体竞争力，对腹地浙南钢材市场稳定经营提供有力保障，推动鹿城区多式联运快速发展。
项目施工水域环境复杂，尤其是打桩设备进场需横穿瓯江13座跨江大桥，其中瓯江大桥限高仅10.39米、限宽49米，普通打桩船无法安全通行。经专家论证，建设单位鹿城区工业发展集团与项目部最终选用DLS水陆两用自行式多功能打桩机，在陆上完成组装后直接步入水域施工，既绕开了通航瓶颈，也降低了成本。该设备在温州瓯江水域系首次应用，相关方案经多次专家评审，并获得海事及交通主管部门许可。
施工期间，项目部还面临作业水域淤泥层厚、桩身定位与垂直度控制难度大，以及潮差大、有效作业窗口期短等现实困难。通过科学编排计划、精准把握气象水文有利窗口、强化现场安全管控，最终按节点保质保量完成全部沉桩任务。这一关键节点的完成，不仅减少了危险作业点位，也有效缓解了防汛防台压力，为后续安全生产筑牢了基础。
来 源：温州都市报
下岸东区码头完成水上PHC管桩沉桩作业，全面进入码头基础与上部结构衔接施工
通讯员 戴文琦 鹿工发
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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