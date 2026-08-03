新华社聚焦温州海上风电产业：中国风电出海“捕风”

新华社 2026-08-03 08:33:13

作为温州深远海产业版图的承载区，浙江温州海洋经济发展示范区正加速打造海空装备区，而海上风电装备正是重要赛道之一。

在蔚蓝的海面上，屹立着一座座白色风机。百米长的叶片在海风中缓缓转动，源源不断输送着清洁能源，而支撑这一绿色图景走向全球的，正是中国风电装备制造业的硬核实力。

在浙江金风科技有限公司，风力发电机组、轮毂等设备整齐排布。作为行业领先的风电整机企业，金风科技不仅具备大规模整机制造能力，更在核心领域实现持续突破。2025年，金风科技下线16兆瓦漂浮式风电机组，实现了关键部件100％国产化。

“风力发电具有环境影响小、建设周期短、装机规模灵活等特点，近年来海外市场需求活跃。”浙江金风科技有限公司副总经理赵梓杭介绍，“金风科技积极实施‘海上风电＋海外市场’的战略，2025年完成了100余套大型风电机组的海外订单交付，目前产品已出口至沙特、埃及、智利、老挝等地。”

风电“出海”的背后，离不开产业链的系统性支撑。随着金风科技等龙头企业落地，中天科技深远海缆智能制造、鋆鼎精密结构附件制造等一批补链延链项目落地温州，有效提升了风电产业链自主可控性，发挥了资源集聚优势。

产业链的完整布局解决了“有没有”的问题，而从近海走向深远海，海上风电机组往往需要承受更强的风浪、应对更复杂的海洋环境。为开展深远海风电技术攻关、测试验证，金风科技牵头38家产业链企业和研究院所，推动风力发电国家技术创新中心浙江分中心落地，助力浙江打造深远海风电母港，加速产业化进程。

企业的成绩单，折射出区域产业生态的活力。作为温州深远海产业版图的承载区，浙江温州海洋经济发展示范区正加速打造海空装备区，而海上风电装备正是重要赛道之一。“目前温州海经区新增孵化空间22万平方米，创新人才超1000人，未来将加速建设辐射华东、面向深远海的风电产业高地，推动海上风电装备制造、技术创新、运维服务的全链条集聚发展。”温州海经区管委会经信和科技人才局局长曾开勇说。

中国风电企业正以自主创新为桨、以产业链协同为帆，在辽阔的蓝色海疆上“捕风”逐梦，为全球能源转型贡献中国力量。

来 源：新华社

原标题： 中国风电出海“捕风”

本文转自：温州新闻网 66wz.com