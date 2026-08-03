溯南戏之源 纪录片《南戏九百年》央视首播
温州网讯 九百年光阴流转，南戏的声音从未断绝。昨晚8时，纪录片《南戏九百年》在央视CCTV-9纪录频道两集连播，带领观众探寻中国戏曲的根脉与传承力量。
该片由中央广播电视总台影视剧纪录片中心、中共温州市委宣传部、温州市新闻传媒中心联合摄制。上集以现存最古老南戏《张协状元》为引，从王国维的推测到《永乐大典》的惊世发现，揭开“南戏故里在温州”的历史真相，并记录永昆、瓯剧在当代的守护与新生。下集聚焦“南戏之祖”高则诚与《琵琶记》，讲述这部经典如何从温州走向百老汇，蜚声世界；更以“戏从温州来”系列活动为窗口，展现古老南戏在新时代的创造性转化，见证百戏之祖生生不息的千年回响。
南戏是中国最早成熟的戏曲形态，诞生于九百年前的温州。清末，王国维在《宋元戏曲史》中推断南戏的诞生早于元杂剧，却因缺乏剧本佐证悬而未决。1920年，《永乐大典》残卷被发现，其中收录《张协状元》等三部南戏剧本，证实了王国维的推测，中国戏曲成熟年代从元代上推至南宋。
南戏的诞生，与南宋定都江南后温州朔门古港商贸繁荣密不可分。北方艺人南迁、落第文人结成书会专职创作，让南戏在民间蓬勃兴起。元末明初，瑞安人高则诚创作《琵琶记》，奠定南戏主流地位与艺术巅峰。1946年，改编自中国南戏《琵琶记》的英语音乐剧《琵琶吟》在百老汇上演，这是中国传统文化西传史上浓墨重彩的一笔。后来，南戏声腔逐步演化出昆曲，并深远影响了京剧、越剧、黄梅戏等剧种。
20世纪八十年代，“永嘉昆曲”面临传承断层。2000年，古本《张协状元》复排，年近六旬的非遗传承人林媚媚临危受命担当主演。2005年，保护“永嘉昆曲”被纳入浙江非遗计划，濒危剧种得以稳定传承。1997年，温州启动南戏新编工程，陆续推出六部经典作品，让古老戏文适配当代舞台。2023年，“戏从温州来”南戏经典文化周启动，陆续走进上海、北京、广州等城市，进一步擦亮“南戏故里”文化金名片。
来 源：温州晚报
纪录片《南戏九百年》昨晚央视首播
温州市新闻传媒中心记者 陈晶晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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