浙江发布 2026-08-03 08:44:55

近日，浙江省文化广电和旅游厅公布了浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位名单，其中温州共有20个点位。

据了解，自2022年“文艺赋美”工程启动以来，浙江大力推进优质文化资源直达基层，推动文艺走出围墙、走上街头，赋美城市气质、点亮乡村风韵，涌现一批内容精彩、人气旺盛的街头演艺点位。

温州20个点位如下：

市本级 温州市文化馆市民文化露台

鹿城区 “南曲清音”古戏台、小坝坊·慢生活音乐文化街区

印象城下沉广场

龙湾区 寺前街历史文化商贸街区

瓯海区 梧田老街

洞头区 大门西海岸赛尔码头

乐清市 雁荡山灵峰景区

瑞安市 忠义街历史文化街区、玉海广场

永嘉县 永嘉县文化馆永嘉广场

文成县 百丈漈二漈观瀑台、铜铃山大草坪

平阳县 坡南历史文化街区、昆阳凤湖公园

泰顺县 泗溪廊桥文化园、文祥塔顺园、筱村公社

苍南县 非遗驿站戏曲传承基地

龙港市 龙跃路城市书房广场

来 源：浙江发布

原标题： 温州新增20处省级街头演艺精品点位

本文转自：温州新闻网 66wz.com