温州新增20处省级街头演艺精品点位
浙江发布 2026-08-03 08:44:55
近日，浙江省文化广电和旅游厅公布了浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位名单，其中温州共有20个点位。
据了解，自2022年“文艺赋美”工程启动以来，浙江大力推进优质文化资源直达基层，推动文艺走出围墙、走上街头，赋美城市气质、点亮乡村风韵，涌现一批内容精彩、人气旺盛的街头演艺点位。
温州20个点位如下：
市本级 温州市文化馆市民文化露台
鹿城区 “南曲清音”古戏台、小坝坊·慢生活音乐文化街区
印象城下沉广场
龙湾区 寺前街历史文化商贸街区
瓯海区 梧田老街
洞头区 大门西海岸赛尔码头
乐清市 雁荡山灵峰景区
瑞安市 忠义街历史文化街区、玉海广场
永嘉县 永嘉县文化馆永嘉广场
文成县 百丈漈二漈观瀑台、铜铃山大草坪
平阳县 坡南历史文化街区、昆阳凤湖公园
泰顺县 泗溪廊桥文化园、文祥塔顺园、筱村公社
苍南县 非遗驿站戏曲传承基地
龙港市 龙跃路城市书房广场
来 源：浙江发布
原标题： 温州新增20处省级街头演艺精品点位
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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