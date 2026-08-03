温州都市报 2026-08-03 08:44:55

在首次设立的中老年组比赛中，来自温州的围棋老将王敬以九战全胜的战绩夺冠。

温州网讯 7月31日，2026年第六届“松阳·昊越杯”全国业余围棋公开赛在丽水松阳收官。在首次设立的中老年组比赛中，来自温州的围棋老将王敬以九战全胜的战绩夺冠。

本届赛事为期4天，吸引了来自全国17个省份的200余名棋手参赛。在比赛中，王敬展现了老将深厚的棋艺功底与稳健的竞技心态，面对各省市业余强豪发挥出色，连下九城，将冠军收入囊中。

该赛事由中国围棋协会与松阳县人民政府主办，今年首次增设中老年组别，旨在推动围棋运动向更广泛的人群普及，让不同代际的棋手同台竞技，丰富了赛事的内涵。中国围棋协会主席常昊等嘉宾出席了颁奖仪式。

作为温州业余围棋界的重要人物，1967年出生的王敬8岁习棋，10岁便斩获全市少年冠军，1988年首次参加温州市围棋名人赛并获得亚军。数十年来，他十一次加冕温州市围棋名人赛冠军，并多次夺得市棋王赛、天元赛桂冠，是温州棋坛当之无愧的“常青树”。他不仅棋艺高超，还深耕围棋教育二十余载，培养了众多青少年棋手。

温州围棋历史源远流长，明代以鲍一中为代表的“永嘉弈派”名扬四海。步入现代，温州围棋事业持续繁荣发展。温州市围棋协会成立于1992年，近年来在赛事组织与青少年培训方面成果显著，不仅拥有“名人赛”“棋王赛”等多项品牌赛事，还培养了众多青少年棋手，全市围棋人口不断壮大。

来 源：温州都市报

原标题： 九战全胜！温州老将王敬闪耀全国业余围棋公开赛

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com