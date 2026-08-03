温州都市报 2026-08-03 08:44:55

第七届温州市青年歌唱家大赛暨第十届浙江省青年歌唱家大赛温州选拔赛近日启动报名，报名截止时间为8月12日22时。

温州网讯 第七届温州市青年歌唱家大赛暨第十届浙江省青年歌唱家大赛温州选拔赛近日启动报名，报名截止时间为8月12日22时。

本次大赛参赛选手须为18至35周岁（1991年1月1日至2008年12月31日之间出生）、在温工作一年以上的美声和民族唱法优秀声乐演唱者，温籍在外就读专业音乐院校的学生也可报名参赛；采用线上报名方式，有意参赛者扫码报名。

扫码报名

比赛分初赛和决赛两个阶段：初赛定于8月15日至16日在鹿城区七都乐之岛音乐艺术中心举行，决赛于8月23日在森马集团森马直播基地举行。选手须演唱中国音乐金钟奖规定曲目，初赛一首、决赛两首，曲目不得重复。比赛采用钢琴伴奏，一律不使用话筒和音响设备，选手需自带钢琴伴奏。

大赛设美声、民族两个组别，每组设金奖2名、银奖4名、铜奖6名及优秀奖若干名，获奖选手将获颁奖杯和证书。金奖获得者经浙江省音协“特派评委”确认，可直接获得第十届浙江省青年歌唱家大赛复赛资格；银奖、铜奖获得者将由温州市文联和市音协统一报送浙江省音协，参加全省范围的差额评选。此外，每组还将评选优秀钢琴伴奏奖若干名。

温州市青年歌唱家大赛是我市唯一对接中国音乐金钟奖声乐比赛的权威专业声乐赛事。赛事两年一届，历经十四载深耕积淀，累计汇聚1200余名青年声乐人才参赛，专业度高。大赛持续发掘、孵化顶尖声乐人才，先后走出中国音乐金钟奖获得者李勇军，以及张小孟、林姿娴、吴桐雨、张劼倩等一批在全国舞台崭露头角的优秀青年歌唱家；同时培育涌现出陈波、刘婕、朱玮彬、刘东风、朱瑶、姜静雅等一众温州本土知名歌手，已成为我市声乐人才成长的摇篮、对外艺术交流的核心名片。

本届大赛由中共温州市委宣传部、温州市文学艺术界联合会主办，温州市音乐家协会承办。

来 源：温州都市报

原标题： 温州青年歌唱家大赛报名启动 金奖得主直通省赛复赛

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com