19年！海城街头那个“不睡觉”的伏茶摊
温州网讯 凌晨一点，天色未亮，海城街道的街巷还在沉睡，胡嗣新的一天已经开始了。每个炎炎夏日，他和爱人都会准时出现在伏茶摊，为往来的路人送上一份清凉。
这是胡嗣新烧伏茶的第19个夏天。
胡嗣新（左二）海工南路茯茶点
2007年，温州红日亭的爱心伏茶声名渐起，暖心的公益氛围深深触动了胡嗣新。在他心里，彼时还是农村的海城，更需要这般温情善意，滋养乡邻生活。
海城全景图 钱玉清摄
“我们海城为什么不能搞一个？虽然我们是农村，但也可以做个小的。钱我可以出！”他主动找到街道商量，大胆提出开办本土爱心伏茶摊的想法，当即得到街道的大力支持，获批了免费公益场地，海城本土的夏日爱心伏茶摊就此诞生。
最初七年，摊子摆在海城街道门口。当时茶摊没有专业的不锈钢烧茶炉，只能依靠传统煤炉生火煮茶。为了赶在清晨准时出摊，胡嗣新每天凌晨一点就得摸黑起身。深夜劳作、烟熏火燎，却从未让他心生退缩。“庆幸的是，我老婆很支持我，从2007年一直陪我做到现在。”他说。
胡嗣新爱人（左一）
后来，上涂村的老人找上门来，说自己也想为乡亲们烧茶。他二话不说，把摊子挪到了东门村，也就是如今海工南路伏茶点。一烧又是好多年，成了附近乡亲最熟悉的老地方。
前些年，石坦村的村民来找他取经，他手把手教配方、传经验，如今石坦村的伏茶摊已经开了4年。去年，邱宅村也跟了上来，街头巷尾又多了一处清凉。再往外走，天河、沙城、永中，也先后有了胡嗣新“印记”的爱心伏茶点。
海城红色驿站茯茶点
年轻时，胡嗣新当过赤脚医生，懂草本药性。别人以为伏茶就是甘草、薄荷等几味中药材简单一煮，但他较了真。在他看来，给乡亲们喝的茶，容不得半点敷衍。“现在的人脾胃偏寒，配方不能太凉，也不能太温。”他前前后后调试了三次，最终定下如今这份性质平和、适配本地夏季气候与群众体质的专属伏茶方子。
前几年疫情期间，中药材价格暴涨四倍，单是药材采购费用就支出八九万元。“短短几十天就烧了几十万。”胡嗣新说。即便成本激增、压力倍增，他还是咬牙烧了下去。更难能可贵的是，伏茶摊的运营开支大多由他个人承担，每年投入约15万至20万元。如今，他的弟弟也主动加入公益队伍，与他一同守护这份夏日温情，让爱心接力延续下去。
胡嗣新（左一）
一杯伏茶，见证了胡嗣新十九年如一日的坚守。但胡嗣新做的，远不止这一杯茶。他想要改善家乡的民生百态、滋养乡里的精神风貌，让孩子向阳成长、让老人安享晚年、让乡村焕发新生。
他极为重视教育，尤其是海城的教育。他说：“教育是国家的基础，是改变乡村未来的希望。”2013年夏季，他个人出资15万多元，为海城一小、海城中学配置电脑和空调；2015年，他又捐资6万多元，为海城二小添置书架和上千册图书......他做的远不止于此，面对记者的追问，他摆摆手笑着说：“记不清了。”
海城学子人工智能大赛活动现场
他的热心更遍及乡邻。1994年，17号台风正面袭击海城，他带头捐资捐物，帮助村民重建家园；2003年，村中一位孤寡老人生病，他亲自送医并支付全部住院费用；东门村岩头桥因年久失修，村民出行不便，他多次向村两委及上级部门申请重建，2014年，海工南路与岩头桥终于建成通行，获得村民赞誉。他还长年资助村中贫困户，每逢春节，孤寡老人和困难群众总能收到他的慰问金。
东门村岩头桥建成后
为了带动村民强身健体、丰富精神生活，他在永强郑岙山牵头组建登山队，自发带动村民走出家门、参与锻炼。日复一日、年复一年，清晨的山间步道上，满是东门村民健身锻炼的身影，积极向上、健康自律的乡村新风蔚然成形。
从一杯伏茶到一间教室、一座桥、一条山路，胡嗣新把对海城的感情化作了一件件实实在在的事。他以一己微光，托举孩子、温暖老人、滋养乡风，用平凡持久的善举，悄悄改变着家乡的模样，诠释着一名基层乡贤、一名老党员最深沉的桑梓情怀与为民初心。
来 源：温度新闻客户端
龙湾融媒体记者 蔡晨翔 郑涵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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