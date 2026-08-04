休达危机折射欧盟移民政策困境

新华网 2026-08-04 10:52:58

近日，约5万名非法移民从摩洛哥方向进入西班牙位于北非的飞地休达，引发近年来西班牙乃至欧洲最严重的边境移民危机。据西班牙方面最新统计，危机已造成至少72人死亡。

近日，约5万名非法移民从摩洛哥方向进入西班牙位于北非的飞地休达，引发近年来西班牙乃至欧洲最严重的边境移民危机。据西班牙方面最新统计，危机已造成至少72人死亡。

危机发生后，欧盟成员国围绕移民问题再度出现政策分歧。专家指出，长期以来，欧盟始终难以解决移民问题，各国在边境管控、责任分担等方面的矛盾日益加剧，移民问题在各国也越发政治化，导致欧盟难以形成有效的移民政策。在此背景下，类似的边境危机未来“或反复上演”。

2026年7月30日，非法移民进入西班牙北非飞地休达。新华社发（刘文勇摄）

欧洲边境承压

近日，大量非法移民试图绕过陆路口岸，通过泅渡等方式进入休达并前往西班牙本土。

休达位于非洲大陆北岸，是西班牙在北非的两块飞地之一。2021年，就曾有近万名非法移民短时间内进入休达。

此次休达移民危机是近年来西班牙面临最大规模的非法越境事件之一。分析人士认为，事件可能源于今年7月西班牙最高法院的一项裁定：鉴于休达和西班牙另一块在北非飞地梅利利亚实施特殊的边境管理制度，从海上抵达两地的移民不能被立即遣返。这一裁定被误读为“只要游泳进入休达，就可以留在西班牙并最终获得合法身份”，消息在社交平台迅速传播，成为此次危机的诱发因素之一。

西班牙政府8月1日说，本次非法进入休达的移民无人获准前往西班牙本土，超过4.8万人已返回摩洛哥，危机基本得到控制。目前，西班牙政府已采取设置海上拦截设施、加强海岸巡逻等措施，防止再次出现大规模非法越境。

2026年7月31日，西班牙首相桑切斯（中）在西班牙休达观看国民警卫队工作。新华社发（西班牙首相府供图）

“团结明显缺失”

危机发生后，意大利和丹麦牵头组织22名欧盟国家领导人向欧盟领导机构递交了一封联名信，对休达局势表示“严重关切”，强调欧盟应采取统一、有效的应对措施。西班牙方面也呼吁尽快召开欧盟内政部长特别会议，共同应对危机。多方呼吁后，欧盟宣布将于4日召开视频会议，讨论休达移民危机。

然而，欧盟层面的协调未能掩盖欧洲内部的裂痕。危机发生后，意大利宣布暂停执行与西班牙的申根自由通行机制，法国表示将加强与西班牙的边境检查，芬兰、德国等国则呼吁西班牙政府保护申根区的“外部边界”。对此，西班牙首相桑切斯批评一些欧盟成员国在休达移民危机中的反应“自私”“制造对立”，重申欧盟外部边界安全是所有欧盟成员国共同的责任，不能仅由位于欧盟边境的国家承担。

“欧洲团结明显缺失。”欧盟前外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利表示。分析人士认为，休达危机放大了欧盟内部在边境管控、责任分担等方面的矛盾，也暴露了所谓“欧洲团结”的脆弱性。

意大利国际社会科学自由大学国际与战略研究中心成员伊万·卡尔迪洛表示，欧盟边境管理的政治责任事实上由成员国承担，因此各方对“团结”的理解不尽相同。此次危机表明，面对具体问题，“欧洲团结”的口号和行动之间存在明显落差。

欧洲对外关系委员会政策研究员卡拉·霍布斯等专家认为，此次危机折射出欧盟在应对外部边境压力时的内部裂痕。面对移民危机，各国首先采取的是国家层面的防御措施而非共同应对，这给“欧洲的凝聚力”带来考验。

2020年3月3日，在土耳其埃迪尔内省，非法移民走向土耳其欧盟边界。新华社记者徐速绘摄

“不是偶发事件”

自2015年难民危机以来，欧洲频频遭受“移民潮”冲击。从意大利兰佩杜萨岛、西班牙加那利群岛的非法移民潮，再到如今的休达移民危机……十余年来，欧洲非法移民问题始终难解。分析人士指出，这背后既有欧盟内部在责任分担和政策执行上的分歧，也有移民议题被各国政党利益所裹挟的现实因素。

在欧盟层面，统一移民政策的落地始终受到制约。今年6月，欧盟《移民与庇护公约》正式生效，该公约被认为是欧盟各国共同应对移民问题的统一法律框架。不过，分析人士指出，不少欧盟成员国还未做好全面落实公约的准备，公约短期内可能难以转化为一致行动。

同济大学德国研究中心副主任伍慧萍等专家指出，欧盟各国地理位置和国情差异明显，各方对移民问题的责任分担态度不一。例如，一些南欧国家长期承担一线压力，希望其他成员国分担接收责任，而部分中东欧国家则反对强制安置配额，即便形成类似公约这样的共同政策，其执行也面临不小阻力。

在各国内部，移民问题成为党派博弈的工具。卡尔迪洛等专家认为，近年来在德国、法国等国，激进的反移民立场成为极右翼政党扩大政治影响、争取选民支持的重要抓手。在此背景下，部分相对温和的主流政党为应对选举压力也对自身移民立场进行调整，导致各国移民政策“碎片化”，削弱各国在这一问题上的治理能力。

“休达移民危机不是偶发事件。”长期关注欧洲政治的媒体人本·帕沃夫斯基指出，除非欧盟和相关国家真正建立有效且可执行的移民和庇护体系，否则类似的危机可能反复上演。

来 源：新华网

原标题： 休达危机折射欧盟移民政策困境

记者 孟鼎博 刁泽 李超

本文转自：温州新闻网 66wz.com