新华网 2026-08-04 10:53:50

来自上海海关的统计显示，近年来，中国制造的合成钻石（又称培育钻石）出口呈突飞猛进之势。今年上半年，通过上海钻石交易所申报一般贸易出口相关产品达14.1亿元，同比增长65.3%。

来自上海海关的统计显示，近年来，中国制造的合成钻石（又称培育钻石）出口呈突飞猛进之势。今年上半年，通过上海钻石交易所申报一般贸易出口相关产品达14.1亿元，同比增长65.3%。

上海钻石交易所总裁林强告诉记者，成立于2000年的上海钻石交易所属于国家级要素市场，是中国大陆唯一的钻石进出口交易平台。他说：“过去，上海钻石交易所主要进口天然钻石。近5年来，我国合成钻石出口异军突起，已占据全球合成钻石产量的六成以上。凭借进口和出口双向共进，上海正为天然钻石与合成钻石的国际贸易搭建起‘和而不同’的发展舞台。”

这是7月31日拍摄的合成毛坯钻石样品。新华社记者 吴宇 摄

目前，在上海钻石交易所400余家会员中，从事合成钻石生产和出口的国内企业会员已占十分之一以上。

据宁波晶钻销售总监陈旺介绍，长期以来，天然钻石主要面向婚恋人群，消费门槛较高。如今在欧美部分市场，随着人们的了解与接受度不断提高，由合成钻石加工制成的首饰已逐渐走入日常佩戴和礼品消费。与之相适应，中国作为世界合成钻石主要生产地的地位不断提升，并且为印度等国家传统的钻石打磨切割产业带来发展新机遇。

陈旺表示，除了珠宝首饰应用，合成钻石的第二条增长曲线更为看好，即合成钻石在集成电路、人工智能（AI）算力、高功率激光器、高频滤波器、量子科技等领域的广泛应用。以芯片、手机充电器为例，合成钻石的散热性能是铜的数倍，能大幅降低芯片和手机充电器的热点温度，从而显著提高芯片性能和手机充电效率。

“我们目前的出口以珠宝首饰用合成钻石为主，未来将遵守国家相关出口管制法规，凭借更多富有科技感的使用场景，进一步拓展海外市场。”陈旺说。

林强介绍，2025年以来，上海钻石交易所天然钻石进口呈现企稳向上之势，随着合成钻石出口持续快速增长，中国作为全球钻石消费市场和重要原产地的格局日益清晰。

据上海钻石交易所海关综合业务科负责人蔡新艳介绍，为助力国产合成毛坯钻石高效出海，海关设立了服务专窗，推行预约通关、到货即验、验毕即放等高效作业模式，并联动上海钻石交易所等专业机构，构建起“检验检测－合规申报－风险研判”一体化监管服务平台，编制合规指引，推动国产合成钻石为世界带去“创造之美”。

来 源：新华网

原标题： 中国合成钻石为世界带去“创造之美”

记者 吴宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com