新华网 2026-08-04 10:54:34

希腊消防部门2日说，该国首都雅典所在阿提卡大区的野火明显由一条故障输电线所产生的火花引发。

希腊消防部门2日说，该国首都雅典所在阿提卡大区的野火明显由一条故障输电线所产生的火花引发。

这是7月29日在希腊克里特岛雷西姆诺地区拍摄的野火。新华社发（拉帕尼斯·斯皮罗斯摄）

发生故障的输电线从一座私营风力发电设施向主电网输电。警方已逮捕2名嫌疑人，分别是负责设计和监督该电力项目的工程师和参与建设输电网络的承包商，他们面临纵火重罪指控。当局还对该风力发电企业的负责人发出了逮捕令。

阿提卡大区野火始于7月31日，借助强风迅速蔓延。迄今这场火灾已迫使超过1000人疏散。

7月29日，在希腊克里特岛雷西姆诺地区，一名消防员参与灭火作业。新华社发（拉帕尼斯·斯皮罗斯摄）

2日当天，两架在该地区灭火的消防直升机空中相撞，一架直升机上两人死亡，另一架直升机上两人受伤。3日，有更多的消防飞机和直升机投入灭火。当天强风减弱，有助于近500名消防员控制火势。不过，天气预报显示阿提卡大区气温今后将上升，野火风险仍高。

受高温、干燥和强风天气影响，希腊多地近日频发野火。据希腊媒体报道，过去一周，野火已烧毁超过1.2万公顷森林和农业用地。希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯警告，火灾形势仍将“极为严峻”。

来 源：新华网

原标题： 希腊阿提卡重大野火或为输电线火花引发

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com