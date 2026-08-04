“大连湾海底隧道能看到鲨鱼”系谣言（2026·08·04）

全国网络辟谣 2026-08-04 18:47:06

辟 谣 大连湾海底隧道能看到鲨鱼？城市管理局辟谣：假的！

详情：近日，有网民发布图片并配文，称“辽宁省大连市大连湾海底隧道上方透明玻璃顶棚可以看见湛蓝海水与海底生物，鱼群、海龟、鲨鱼在隧道上方遨游，画面十分震撼”“隧道顶棚会定期开启，可供车辆观赏海底景色”。对此，辽宁省大连市城市管理局明确辟谣：大连湾海底隧道内壁为水泥结构，没有玻璃顶棚，隧道全程看不到海水及海洋生物。网传绝美海底画面均为网友P图。游客若想观赏海底隧道景观，可前往大连本地海洋馆。（来源：大连日报、“经视直播”微信公众号）

辟 谣 网传“河南驻马店西平县发生五人灭门惨案”系谣言

详情：近日，有网民在某互联网平台发布信息称河南驻马店西平县发生五人灭门惨案，引发网民关注。8月2日，西平县发布《关于西平县7·30刑事案件的情况通报》，明确“7月30日西平县柏城街道发生一起刑事案件致一人死亡”。网传“五人灭门惨案”不属实。（来源：“清朗河南”微信公众号）

科 普 身上湿黏黏 体内却快脱水了 桑拿天必须注意这些

详情：最近，全国大多数地区的天气都开启了“桑拿模式”。我们的身体内部其实也正在经历着剧烈的“气象博弈”：一边是汗如雨下，体内水分告急；一边是湿气困脾，感觉浑身沉重得像裹了层湿棉被。所谓的“苦夏”，其实就苦在身体调节能力的极限拉扯上。

别等“旱情”严重了再“灌溉”

“渴了才喝水，一喝就猛灌”，这种观念是错的。正确的做法是“微量滴灌”，隔一二十分钟就喝两口，让水分持续、缓慢地进入身体。晨起一杯水，唤醒沉睡了一夜的身体；睡前一杯水（睡前一小时内少喝，避免起夜），为漫长的夜间代谢做好储备。

根据《中国居民膳食指南（2022）》，在温和气候条件下，低身体活动水平的成年男性每天饮水适宜摄入量为1700毫升，女性每天饮水适宜摄入量为1500毫升。建议孕妇每天饮水适宜摄入量为1700毫升，乳母饮水适宜摄入量为每天2100毫升。在三伏天这种炎热、出汗较多的季节，成年人饮水量可增加到2000～2500毫升左右。

细算身体电解质的账

高温下劳动或身体活动导致大量出汗的情况下，只喝白水是不够的，因为身体在流汗的时候，流失的不仅是水，还有身体内的电解质。

电解质怎么补？适量饮用淡盐水或电解质饮料，可以改善人体的水合状态及维持电解质平衡，有助于疲劳的恢复。对普通人来说，饭桌上的番茄蛋花汤、冬瓜虾皮汤等就是很好的电解质来源，既补水又补盐。如果选择电解质饮料，还得擦亮眼睛看清饮料的营养标签，建议选低糖或无糖的电解质饮料，不要因为补充电解质反而摄入过量的添加糖。

三伏天还是腹泻的高发期。肠道微生物感染导致的腹泻，拉出的不仅是粪便和水，同时还有电解质。所以，一旦拉肚子，光喝白粥是不够的，一定要在稀饭里加少量盐，或者喝点口服补液盐溶液，这是防止脱水导致电解质紊乱非常关键的一步。

身体活动要适度 别跟太阳硬碰硬

三伏天的身体活动，要讲究适度。时间可选在清晨太阳刚出来或者傍晚日落后，地点选在公园、河边这种有树荫、通风好的地方。活动项目也得“温柔”些，散步、慢跑、游泳都可以。游泳是个特别好的选择，既锻炼了心肺，又能降温。但要记住，运动完大汗淋漓的时候，别急着往水里跳，先擦干汗，等心率平复了再下水，以防抽筋或心血管意外事件发生。

说到底，安全度过三伏天的智慧，在于“平衡”二字。恰到好处的合理饮食、身体活动和规律休息才能让我们在三伏天找到属于自己的那份从容与平衡。（来源：央视新闻）

提 示 “清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动公开曝光一批典型案例

详情：国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动。根据有关部门和地方网信办来函，从严处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规账号。现将部分典型案例通报如下。

1.“电车小飞”等账号发布虚假信息，恶意抹黑诋毁企业。微博账号“电车小飞”、抖音账号“电车小飞”、小红书账号“玩转电车”，蓄意发布误导性信息，抹黑某汽车企业商品声誉和商业信誉，并借机营销引流谋利。涉及的账号已被依法依约关闭。

2.“职场五斗米”等账号炒作涉企负面信息，干扰企业正常生产经营。微信公众账号“职场五斗米”、微博账号“股市财报风云”，长期在企业上市融资、财务报表公布等重要时间节点，歪曲解读企业经营策略，渲染炒作企业营收情况，恶意唱衰企业发展前景。涉及的账号已被依法依约关闭。

3.“G2观”系列账号发布虚假信息，牟取非法利益。账号“G2观”在今日头条、网易、微信等多个网站平台通过矩阵翻炒企业旧闻旧事，恶意攻击企业高管，账号运营主体以删帖、消除影响为名，向企业索要财物、寻求商务合作。涉及的账号已被依法依约关闭。

4.“凡信优选”等账号开展虚假测评，诋毁企业产品质量。快手账号“凡信优选”“邻里好物仓”、抖音账号“家电大兵”、哔哩哔哩账号“才神道”、小红书账号“18923t大米姐”，发布虚假不实网络测评信息，贬损企业产品质量和商品声誉，误导消费者认知。涉及的账号已被依法依约采取处置措施。（来源：“网信中国”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com