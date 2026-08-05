温州日报 2026-08-05 08:28:41

一分部署、九分落实，全市上下要以时不我待的紧迫感、起而行之的执行力，奋战三季度、决胜下半年，高质量完成全年经济社会发展目标任务，展现经济大市挑大梁的责任担当。

温州网讯 市委十三届十次全会立足温州“万亿之城”再出发新起点，全面总结上半年发展成效，系统部署下半年重点任务，围绕深入实施“1361”思路举措、高水平建设创新温州明确施工图、细化作战表，全面吹响加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板的攻坚号角。一分部署、九分落实，全市上下要以时不我待的紧迫感、起而行之的执行力，奋战三季度、决胜下半年，高质量完成全年经济社会发展目标任务，展现经济大市挑大梁的责任担当。

锚定方向抓落实，就是要始终胸怀大局，咬定目标不偏航。方向清，落实才有准头；目标明，攻坚才有力度。立足打造“全省第三极”战略定位，围绕“十五五”规划目标任务，我们要自觉把思想和行动统一到党中央和省委、市委的决策部署上来，按照“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的思路，把宏观部署转化为具象可行的工作举措，把年度目标拆解为逐月逐季的攻坚任务，一件一件寻突破、一项一项见成效，奋力交出“十五五”开局之年精彩答卷。

把握机遇抓落实，就是要善于洞察大势，抢抓风口谋突破。当前，创新温州建设正处于从“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，多重战略机遇交汇叠加。机遇稍纵即逝，观望等待只会错失先机，主动作为方能乘势而上。我们要准确识变、科学应变、主动求变，深刻认识“人工智能是未来发展的最大确定性”，抢抓融入上海（长三角）国际科创中心建设等战略机遇，用好世界青年科学家峰会、“一港五谷”等平台载体，全力构建与“一圈一极一中心”相匹配的城市创新格局，不断塑造高质量发展新动能新优势。

奋勇争先抓落实，就是要坚持敢闯敢干，对标一流求进位。今年上半年，全市经济社会发展保持向上向好态势，顺利实现“时间过半、任务过半”，但同时也要清醒看到前进路上的短板与挑战。我们要拿出“跳起来摘桃子”的劲头，敢于向高处攀、朝难点攻、往实处干，奋力攻坚创新全面成势、经济提质增效、产业集群培育、深化改革开放、城市能级提升、缩小“三大差距”、文化强市建设、平安法治建设等8方面重点任务，全力推动各项工作提质增效、争先进位。

团结奋斗抓落实，就是要持续凝心聚力，携手奋进启新程。温州一路走来取得的发展成就，依靠的是全市上下同舟共济、同向同行；迈向新征程，更需要汇聚起“千斤重担人人挑”的磅礴合力。我们要牢固树立全市上下“一盘棋”思想，不断激扬“六干”争先精气神，把各方面各层级的智慧和力量凝聚起来，把各行业各领域的积极性和主动性调动起来，推动全市广大干部群众心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳，齐心协力谱写中国式现代化温州新篇章。

大道至简，实干为要。下半年是决胜全年的关键期、黄金期，全市上下要切实把“落实”二字刻在心里、扛在肩上、抓在手上，以钉钉子精神一锤接着一锤敲、一步紧跟一步走，全力做强“一圈一极一中心”，为全国全省发展大局作出温州新的更大贡献。

来 源：温州日报

原标题： 奋战三季度 决胜下半年——三论学习贯彻市委十三届十次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com