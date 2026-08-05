全市深化扫黑除恶专项斗争视频会议召开
温州网讯 昨天，全市深化扫黑除恶专项斗争视频会议召开。会议强调，要深学笃行习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于扫黑除恶斗争的重要指示精神，认真贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争视频会议、全省深化扫黑除恶专项斗争视频会议精神，树立和践行正确政绩观，以走在前、作示范的姿态深化扫黑除恶专项斗争工作，建设更高水平平安温州法治温州。
市委副书记、政法委书记王军出席并讲话。
会议指出，要提高思想站位，清醒认识扫黑除恶专项斗争面临的新形势新挑战，在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪，强化摸排研判，全面穿透排查，闭环复查复核，迅速掀起深化扫黑除恶专项斗争攻坚战。
会议强调，要全力抓好新型黑恶犯罪严打严查，不断提高发现、打击、处理能力，做到精准打击、持续攻坚、打财断血。要全力抓好黑恶案件依法办理，统一思想、依法办案、重拳出击。要全力抓好黑恶势力断根绝后，坚持纪法协同、深挖严办、抓在日常。要全力抓好黑恶土壤清剿铲除，深化重点行业领域、重点地区、重点人员防范整治，让黑恶势力无处生根。
会议要求，全市各地各有关部门按照党中央和省委、市委部署，坚持全市“一盘棋”，强化组织领导、协同联动、督导落实、宣传引导，构建上下贯通、左右协同、运转高效的工作体系，有力推进深化扫黑除恶专项斗争。
副市长、市公安局局长王凌主持。
来 源：温州日报
记者 金帅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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