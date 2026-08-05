温州首份“工业上楼”设计指引落地
温州网讯 向天空要空间，让厂房“长”高。日前，温州市经信局、市自然资源和规划局、市住建局联合发布《温州市“工业上楼”建筑设计指引（试行）》。作为全市首个针对多层厂房建设的系统性技术标准，该指引旨在通过“向天借地”的立体集约模式，为培育新质生产力腾挪空间，助推制造业攀高向新。
温州素有“七山二水一分田”之称，土地资源先天紧缺，全市存量工业用地平均容积率仅为1.3左右。自2023年9月入选全国低效用地再开发试点城市以来，温州将“工业上楼”“空间换地”视为破解土地瓶颈、壮大“415X”先进制造业集群的“关键一招”。
在政策驱动下，一批“零土地技改”项目跑出加速度。位于瓯江畔的统邦年产1.2万吨泵阀设备技改项目主体工程近日顺利结顶，项目负责人邢小军介绍，该项目总投资3.2亿元，不新增一寸工业用地，通过重构厂房空间实现产能跃升，达产后预计年销售收入达5亿元，利税超5000万元。
统计显示，试点启动至今，温州已累计完成低效用地再开发3.44万亩，其中以企业自主改造为主的低效工业用地整治达1.72万亩，占比50%。全市已有298个项目将容积率提升至3.0以上，累计腾挪节约用地8900亩。凭借仅占全省6.9%的存量工业用地，温州产出了全省约10%的工业增加值，规上工业增加值增速已连续34个月跑赢全国、全省平均线。
此次发布的《指引》明确，“工业上楼”建筑是指在工业用地上建设的、层数5层及以上、可实现“生产上楼”，容积率一般不低于2.5的工业建筑，重点引导“垂直生产、多层复合、高效集约”的产业布局。全文共九章，系统涵盖产业引导、规划设计、建筑设计、结构设计、建筑设备设计、消防设计、绿色建筑设计等全流程技术规范，为温州重点鼓励的上楼产业提供了清晰的“施工图”和“操作手册”。
来 源：温州日报
记者 林迎颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
法治温州建设20年成果丰硕！温州市委举行新闻发布会社会08-04
-
温州启动水上防台Ⅳ级应急响应社会08-04
-
温州面向杭州上海台州宁德四城推出专属福利社会08-04
-
两大AI项目落地温州龙湾，补齐数字文创产业链关键环节社会08-04
-
人民日报点赞南麂岛大黄鱼养殖新场景社会08-04
-
从瓯江到香江 滕锦光院士的“跨越山海”之路社会08-04
-
去有麦克风的地方玩一夏 “全民村K”掀起文旅热潮社会08-04
-
《南戏》上线腾讯视频 永嘉本土企业匠心演绎南戏故里社会08-04
-
从箱包批发到香薰新品 他在义乌靠“气味”赚钱社会08-04
-
楠溪江不可随意玩桨板 一户外俱乐部涉险组织活动被多部门约谈社会08-04