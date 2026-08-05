温州日报 2026-08-05 08:35:58

日前，温州市经信局、市自然资源和规划局、市住建局联合发布《温州市“工业上楼”建筑设计指引（试行）》。

温州网讯 向天空要空间，让厂房“长”高。日前，温州市经信局、市自然资源和规划局、市住建局联合发布《温州市“工业上楼”建筑设计指引（试行）》。作为全市首个针对多层厂房建设的系统性技术标准，该指引旨在通过“向天借地”的立体集约模式，为培育新质生产力腾挪空间，助推制造业攀高向新。

温州素有“七山二水一分田”之称，土地资源先天紧缺，全市存量工业用地平均容积率仅为1.3左右。自2023年9月入选全国低效用地再开发试点城市以来，温州将“工业上楼”“空间换地”视为破解土地瓶颈、壮大“415X”先进制造业集群的“关键一招”。

在政策驱动下，一批“零土地技改”项目跑出加速度。位于瓯江畔的统邦年产1.2万吨泵阀设备技改项目主体工程近日顺利结顶，项目负责人邢小军介绍，该项目总投资3.2亿元，不新增一寸工业用地，通过重构厂房空间实现产能跃升，达产后预计年销售收入达5亿元，利税超5000万元。

统计显示，试点启动至今，温州已累计完成低效用地再开发3.44万亩，其中以企业自主改造为主的低效工业用地整治达1.72万亩，占比50%。全市已有298个项目将容积率提升至3.0以上，累计腾挪节约用地8900亩。凭借仅占全省6.9%的存量工业用地，温州产出了全省约10%的工业增加值，规上工业增加值增速已连续34个月跑赢全国、全省平均线。

此次发布的《指引》明确，“工业上楼”建筑是指在工业用地上建设的、层数5层及以上、可实现“生产上楼”，容积率一般不低于2.5的工业建筑，重点引导“垂直生产、多层复合、高效集约”的产业布局。全文共九章，系统涵盖产业引导、规划设计、建筑设计、结构设计、建筑设备设计、消防设计、绿色建筑设计等全流程技术规范，为温州重点鼓励的上楼产业提供了清晰的“施工图”和“操作手册”。

来 源：温州日报

原标题： 温州首份“工业上楼”设计指引落地

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com