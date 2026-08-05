温州日报 2026-08-05 08:41:00

今年上半年，温州海关共监管出口TIR车辆201辆，同比增长7倍，货值达2.4亿元。出口车次跃居全国第三，仅次于长春、赤峰。

温州网讯 日前，一辆悬挂着“TIR”标识的国际公路运输车辆缓缓驶入温州斯尔达海关监管作业场所，关员手持移动查验设备快速核对车辆信息，系统同步完成轨迹校验。几分钟后，车辆顺利放行，满载着跨境电商包裹沿着国际公路一路向西，经霍尔果斯口岸出境，驶向俄罗斯。十余天后抵达。

这样的场景，几乎每天都在温州上演。

今年上半年，温州海关共监管出口TIR车辆201辆，同比增长7倍，货值达2.4亿元。出口车次跃居全国第三，仅次于长春、赤峰。

从2024年12月浙江首票TIR货物在温州启运，到半年发车量跻身全国第一梯队，国际公路运输正成为温州联通欧亚市场的重要物流通道，也成为高水平对外开放的新支点。

货源为何而来？开放平台越筑越实

走进瑞安斯尔达海关监管作业场所，仓库内，一箱箱服装、鞋类、小家电、汽摩配件等跨境电商货物正在装车。仓库外，完成海关监管的TIR车辆依次发车，驶向俄罗斯、中亚等市场。

TIR是“Transport International Router”的缩写，即国际公路运输，根据联合国《国际公路运输公约》规定，开展的跨境公路运输物流模式，是继航空、铁路、海运之外的中欧“第四物流通道”，“一次申报、一次放行、一车到底”是其最大优势。依托这一优势，TIR运输相较航运整体运输费用能节省超50%，相较铁路运输更快更灵活。

与传统的“温货温运”不同，在温州出运的TIR货物大多并非来自温州。

数据显示，今年上半年，温州TIR运输货源中，本地货源仅占约一成，其余九成以上来自杭州等长三角地区。大量跨境电商货物先在温州完成集拼、仓储、报关，再通过国际公路运输发往海外。

越来越多长三角企业把货送到温州，看中的正是这里不断完善的开放平台和物流体系。

目前，温州已开通至俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等4个国家24条TIR运输线路，形成“TIR+跨境电商9610”“TIR+市场采购”“TIR+保税”“TIR+邮转跨”及一般贸易等多种业务模式。其中，跨境电商9610占出口货值约70%，成为业务增长的主力。

依托中国（温州）跨境电子商务综合试验区、温州综合保税区、温州（鹿城）市场采购贸易方式试点等开放平台，温州正逐渐从传统货源地，转变为长三角国际公路物流的重要集散节点。

车辆为何敢发？通关速度越跑越快

对于物流企业来说，运输时效就是竞争力。

“采用TIR运输后，车辆中途无需重复开箱查验，运输时效更加稳定，客户认可度越来越高。”温州市聚鑫供应链管理有限公司负责人陈日上表示，目前该企业承运的跨境电商货物已成为TIR运输主体，俄罗斯、中亚方向业务持续增长。

企业敢接单、敢发车，背后是监管模式的不断创新。

近年来，温州海关不断优化TIR监管服务，在上级部门指导下研发应用“TIR在途智慧监管系统”，利用北斗定位、数字孪生等技术，对车辆实行“属地—在途—口岸”全流程实时监管。目前，100辆自有TIR运输车辆已全部接入系统稳定运行。

与此同时，温州海关建立“属地+口岸”协同监管机制，在口岸开辟绿色通道，实现车辆“即到即验放”，推动通关流程由串联办理向并联办理转变，整体通行时间缩短60%以上。

今年1月27日，一辆装载17.9吨俄罗斯荞麦皮的TIR车辆驶入瑞安斯尔达海关监管作业场所，顺利完成进口通关手续，标志着温州首票TIR回程进口业务成功落地，实现国际公路运输由单向出口向双向运输转变。双向运输链路的打通，不仅提高了车辆利用率，也进一步降低企业综合物流成本。

格局如何重塑？从运输通道到开放枢纽

今年上半年201辆、全国第三，这不仅是单纯的运输数据，更折射出温州开放格局的新变化。

温州经济发展的特点之一在于民营经济活跃、跨境电商基础扎实，以及市场采购贸易试点、综合保税区等开放平台叠加形成的综合优势。如今，越来越多长三角货源汇聚温州，推动物流、仓储、报关、运输等产业链协同发展，温州配置国际物流资源的能力不断提升。

眼下，温州正在谋划更大的开放版图。“力争全年实现TIR进出口500辆次。”据温州海关透露，下半年，我市将进一步优化监管场站设施，提升口岸服务能力。同时依托瑞安国际陆港建设，实现与温州状元岙港区数据互通，复制推广义乌“第六港区”模式，打造温州瑞安“无水港”。

一辆辆驶向欧亚大陆的TIR车辆，运送的不只是中国制造，更承载着温州不断拓展开放空间的新实践。一条国际公路，正让温州与世界的联系越来越紧密。

来 源：温州日报

原标题： 半年201辆，全国第三，九成货源来自长三角 一条国际公路激活温州开放版图

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com