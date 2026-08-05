温州日报 2026-08-05 08:48:00

云顶梦幻西游现场。 王斌 陈明铭 摄

温州网讯 近日，瓯海区文旅部门发布《瓯海夜游指南》，整合夜游、夜娱、夜食、夜购、夜动、夜宿、夜学、夜赛八大夜间消费场景，以“全时段、全人群、全空间”思路，重构夜间消费图景，打造“游园博、来瓯海”“越夜越瓯海”两大文旅IP。

数据显示，7月以来，温州园博园夜游日均接待游客超1万人次，梧田老街日均客流突破3.4万人次，云顶草上世界夜场日均接待1500人次，龙霞夜市、奥体夜市等客流量持续高位。

八大场景，绘就全域夜游新图景

“山上项目够刺激，夜市烟火气足，品类也丰富，一家人都能找到乐子。”市民吴先生上周带孩子去了云顶草上世界，下山后顺道去龙霞夜市吃了夜宵。他在朋友圈分享这条夜游路线后，引来多位好友求攻略。这条动线，恰恰是《指南》想要实现的——让分散的夜间资源形成合力。

依托城区、山野、乡村的多元空间，瓯海正在构建分层、差异化的夜游点位。温州园博园聚焦亲子研学，每天19:00至20:30推出昆虫夜探、星空科普、鱼灯非遗手作等专场；云顶草上世界将营业时间延长至24点，今夏新推的“奇幻森林大冒险”借助裸眼3D互动技术，用科技手段为传统夜游扩容；芬妮特恩森林农场在7至10月开放夜场，推出精灵巡游、侏罗纪秘境等体验；温州乐园与奇妙美人鱼水世界则每日16点开启夜场模式，拉长游乐时长……

“天气炎热，夜间客流成为老街的绝对主力。”浙江东瓯文旅发展有限公司企划部媒体负责人汪倩介绍道，为了接住这波流量，梧田老街今夏推出古风市集、夏夜野生歌会等系列沉浸式活动，通过“传统场景+潮流演绎”的混搭，有效拉升夜间消费时长。

作为夜间商业核心载体，温州万象城落地浙南首家宝可梦官方卡牌道馆，特别打造超长“划水”街区，每周五至周日轮番上演音乐派对、奇妙泡泡秀等趣味活动；瓯海银泰百货推出偷瓜大会、趣味挑战赛等暑期限定活动，两大商圈全方位适配家庭休闲、青年欢聚等多元消费需求。

覆盖老城、新城、高校片区的三大核心夜市与高校小吃街区，让夜瓯海呈现浓浓的烟火气。如龙霞夜市汇集本地瓯味、烧烤、网红小吃；新桥月色夜市布局近百家摊位，70余家小吃铺覆盖城西居民；茶山南柳小吃街主打平价学生美食，本地瓯味、各地美食、网红小吃等持续释放餐饮消费活力。

全域共生，打造城市文旅新名片

“进入后园博时代，我们不再突出单个点位的短期爆红，而是推动文旅、商业、体育等业态深度融合，打造一张可留存、可循环的夜间消费地图，让游客与市民的夜间停留时间更长、体验更丰富。”瓯海区文化和广电旅游体育局局长王芬道出了设计这份夜游指南背后的巧思。

不难看出，这张夜游网上各板块画像清晰：园博园与瓯海图书馆承接“静谧科普”；梧田老街以古风市集混搭潮流歌会；温州乐园水世界主打“释放狂欢”；芬妮特恩营造“亲子精灵叙事”；泽雅民宿主打“山水栖居”；万象城、银泰城深耕“家庭消费”；奥体夜赛打造“第二现场”……从亲子家庭到Z世代，再到银发族，全年龄段客群在此各得其所，每个节点都能“认领”一种夜间情绪，互不抢客。

“观赛+夜游”是2026年瓯海夜经济的新赛道，依托各类体育赛事、群众文艺赛事双向带动全域消费。园博会期间，以园博园为核心引擎，“双瓯”大道（瓯海大道、瓯越大道）为主轴，实施文旅融合发展“五大行动”，打造“瓯嗨游”“瓯嗨购”“瓯嗨赛”“瓯嗨乐”“瓯嗨味”五大消费场景，共开展“五个一百”文旅体商融合特色主题活动+100项商家优惠。

截至7月30日，“声动园博 唱游瓯海”瓯海区全民K歌大赛已举办赛事活动49场，全网线上观看总量突破22万人次。浙BA联赛瓯海主场赛事落户奥体中心，场馆联动奥体夜市，构建起完整夜间消费动线。与此同时，梧田老街布设赛事大屏，联动啤酒夜市推出特色观赛套餐，把赛事人气转化为实实在在的消费“留量”。

一系列创新实践，推动瓯海夜间经济摆脱单一“吃喝玩乐”模式，朝着健康休闲、文体深度融合的方向纵深升级。

来 源：温州日报

原标题： 全时段 全人群 全空间 八大场景重塑瓯海夜经济

记者 洪越风 瓯海融媒记者 林慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com