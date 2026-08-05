温州都市报 2026-08-05 08:51:18

随着台风“白海豚”逐步靠近，偏东气流将持续影响温州。今天起，将转为多云到阴、部分有阵雨的天气，本周后期将出现明显的降水和大风天气。

温州网讯 昨天，我市依旧处在副热带高压的强势控制之下。据温州市气象台发布的高温报告，昨天我市最高气温35至37℃，山区更是达到38℃以上；当天下午，市区最高气温达35.3℃。

随着台风“白海豚”逐步靠近，偏东气流将持续影响温州。今天起，将转为多云到阴、部分有阵雨的天气，本周后期将出现明显的降水和大风天气。具体来看，今天多云到阴，部分有阵雨或雷雨，气温27至34℃；8月6日至7日同样以多云到阴有阵雨为主；8月9日将出现阴有阵雨或雷雨，部分大到暴雨。

“白海豚”动态：强台风级缓慢西行

昨天8时，台风“白海豚”中心距离温州偏东方向约2258公里，近中心最大风力15级（48米/秒），中心气压945百帕。到了昨天14时，其风力再次加强，重新回到16级（52米/秒），中心气压935百帕。

此前，“白海豚”曾达到超强台风级别，中心附近最大风力一度达到17级（60米/秒）。由于干空气卷入，目前已减弱为强台风级，但依然维持着“大眼”结构。预计“白海豚”将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或有所加强。

中央气象台预计，8月6日之前“白海豚”对我国近海海域无明显影响，将于6日至7日穿过琉球群岛移入东海。国家气象中心副主任肖潺在昨天的中国气象局新闻发布会上介绍，预计台风“白海豚”的发展情况将在6日趋于明朗。

中央气象台研判：两条可能影响路径

中央气象台目前研判，“白海豚”穿过琉球群岛后主要有两种可能影响我国的路径：

路径一为西行登陆型。“白海豚”在东海西行，趋向长江口以南沿海，并于9日前后在长江口到福建北部沿海登陆，登陆时强度可达台风级或强台风级（12至14级，33至45米/秒）。登陆后继续向偏西方向移动，深入内陆。这种情况登陆影响时间最早、登陆强度最强，将给浙江、福建、江西等地带来强风雨天气。

路径二为北上转向型。“白海豚”在东海转偏北方向移动，趋向长江口或以北沿海地区，并于10日至11日登陆或擦过长江口至山东半岛沿海地区，强度为强热带风暴级（10至11级，25至30米/秒）。这种情况下，东海、黄海、华东沿海将先后有9至11级大风，上海、江苏、安徽、山东、辽宁等地将有强降雨。

各机构预报分歧：副高与冷空气的博弈

值得注意的是，目前各方对“白海豚”后期路径的预报存在不少分歧。8月7日之前，“白海豚”的路径以偏西方向为主，各大预报机构没有太多分歧。真正的变数出现在8月7日它穿过琉球群岛之后。

分歧的根源在于各预报模式对副热带高压强度的判断不一。

欧洲传统数值预报习惯性报副热带高压偏强，因此认为台风路径相对偏西，甚至有登陆我国华东沿海的可能。

但欧洲AI模式和美国数值预报（GFS）认为冷空气会更强，能够将副热带高压“击退”，因此给出台风在华东近海转向北上的路径。美国集合预报和欧洲AI模式支持近海北上的概率正在加大。

我国数值预报目前倾向于报出华东近海北上的路径。

有气象专家分析指出，8月7日“立秋”当天，东北上空西风槽携带冷空气南下的强度，将是决定“白海豚”最终走向的关键。美国集合预报路径分化明显，一部分路径指向江苏苏北北上，绝大多数路径则相对偏南，集中锁定浙江北部、福建北部海岸线。而欧洲集合预报后期更加分散，极端北线可抵达山东半岛，极端南线甚至可抵达广东沿海。

市气象部门提醒广大市民，由于台风路径仍存在较大不确定性，需持续密切关注气象部门发布的最新预报预警信息，提前做好台风防御准备。

来 源：温州都市报

原标题： “白海豚”逐步靠近 高温天暂告段落

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com