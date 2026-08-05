150℃沥青旁顶住“烤”验 诸永高速养护工烈日下抢工期

热浪裹身，为抢进度，养护工们轮换上场。 谷周乐 摄

温州网讯 8月3日，在S26诸永高速公路温州段永嘉枢纽附近，超150℃的沥青混合料倾倒而下，沥青摊铺机操作手龙必祥所在的班组，要在十余分钟的窗口期内，完成摊铺压实工作。

“热浪扑面而来，很烫，但要坚持。”当天永嘉发布高温橙色预警，早上9点，龙必祥已连续工作近5个小时。连日来，铣刨机、摊铺机在该高速各路段同步作业。沥青混合料需保持高温才能顺利摊铺碾压，一旦温度下降就会快速凝固变硬。为抓住最佳温度窗口，施工人员顶着烈日作业。龙必祥的工装被汗水浸透，又被烈日反复烘干。

热浪裹身，为抢进度，养护工们轮换休整，趁着摊铺轮换间隙，杨德琴和工友们上场。她们的任务是在滚烫的新路上蹲下身，沿着缝隙逐条贴上贴缝带，确保日后不渗水。同样的工序，当天要来回做两遍。

浙江交工养护安全负责人洪想介绍，自8月3日起，S26诸永高速公路温州段永嘉枢纽至金华段马宅枢纽开展为期四天的集约化断流养护施工，如遇雨天顺延。施工期间实行分阶段全封闭交通管制，每日管制时段为5:00至19:00。8月3日至4日杭州方向封闭，8月5日至6日温州方向封闭。投入施工班组42个、人员315人、机械设备200台（套）。

据悉，为保障施工安全，浙江交通集团高速公路温州管理中心联合高速交警在各分流点安排专人值守，全线部署施救力量待命。交管部门提醒，长途过境车辆可绕行G15沈海高速、G1513温丽高速，短途出行可选择S223省道、S211省道。