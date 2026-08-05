温州都市报 2026-08-05 09:02:56

这支队伍从最初6个孩子，短短半个多月就发展到上百人，被大家称为“神兽跑团”。

温州网讯 今年暑假，在永嘉县桥头镇的菇溪河畔绿道上，一支特殊的晨跑队伍总会在清晨5点出现。这支队伍从最初6个孩子，短短半个多月就发展到上百人，被大家称为“神兽跑团”。

跑团负责人蔡先生说，活动初衷很简单，就是为了给孩子加强锻炼。“我的小孩五六岁就开始跑步，坚持了快5年。”他说，暑假里很多孩子习惯开着空调在家玩手机，不如带他们出来运动运动。

7月初，他和几位家长带着6个孩子开始了晨跑。没想到这事在同学和家长间迅速传开，第二天人数翻倍，很快就发展到每次活动都有上百人参与。如今，跑团微信群从最初的几个人，扩大到近300人。

为了保障安全，跑团配备了十五六位家长做后勤，沿途配置志愿者和应急药箱，还准备了AED除颤仪和葡萄糖水，防止孩子空腹运动出现低血糖。“前几天，有位家长自己花钱买了二三十个西瓜，分给孩子们吃。”

“每次活动后我们都要开后勤会，人多了，遇到事情马上处理、更新方案。”蔡先生说，家长是孩子最好的榜样，希望更多家长能和孩子一起跑起来。

来 源：温州都市报

原标题： 永嘉桥头有个“神兽跑团” 上百名孩子晨跑迎日出

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com