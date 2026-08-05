永嘉县委书记吴呈钱深入企业走访调研

永嘉发布 2026-08-05 09:39:00

8月4日，永嘉县委书记吴呈钱到瓯北街道黄田街道走访调研企业，深入了解企业发展诉求，认真听取意见建议，强调要主动靠前服务、强化要素保障，千方百计为企业纾困解难，全力营造一流营商环境，以更实举措、更优服务为企业发展保驾护航，为永嘉县经济社会高质量发展注入强劲动能。

8月4日，永嘉县委书记吴呈钱到瓯北街道黄田街道走访调研企业，深入了解企业发展诉求，认真听取意见建议，强调要主动靠前服务、强化要素保障，千方百计为企业纾困解难，全力营造一流营商环境，以更实举措、更优服务为企业发展保驾护航，为永嘉县经济社会高质量发展注入强劲动能。永嘉县领导陈博参加调研。

温州德邦高分子科技有限公司是一家集橡胶混炼胶研发、生产和销售于一体的高新技术企业，吴呈钱一行深入生产车间一线，详细了解产品研发、市场销售、产能效益等情况，认真询问发展中遇到的困难和问题。吴呈钱希望企业要坚定发展信心，在技术创新、品牌建设、市场拓展等方面持续发力，加快数字化、智能化转型，进一步提升品牌影响力与核心竞争力。

浙江飞强传动公司是一家集产品研发、生产、销售于一体的企业，主要经营减速机及电机。吴呈钱一行先后察看了生产车间、设备运行、工艺流程情况，对企业深耕主业、创新发展取得的成效表示肯定，鼓励企业立足自身产品性能优势与质量管控体系，积极拓展多元应用场景与销售渠道，强化与产业链上下游的协同联动，进一步把产品做精、把企业做强。

走访中，吴呈钱强调，各地各部门要牢固树立服务企业就是服务发展的理念，主动作为、靠前服务、协同联动，常态化开展入企走访，全面摸排企业急难愁盼问题，全力落实各项助企惠企政策，切实为企业安心经营、专心发展创造良好环境。要激发市场主体活力，聚焦延链补链强链，加大中小企业和高成长性企业培育力度，推动中小企业向专业化、精细化、特色化转型升级，为工业高质量发展筑牢根基。同时，要强化安全监管，督促企业抓实抓细安全管理各项工作，多措并举守牢安全发展底线。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱深入企业走访调研

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com