永嘉县委书记吴呈钱督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

永嘉发布 2026-08-05 10:17:44

8月4日，永嘉县委书记吴呈钱到瓯北街道督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

8月4日，永嘉县委书记吴呈钱到瓯北街道督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，纵深推进集中整治工作，切实解决群众急难愁盼问题，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。永嘉县领导龚剑涧、金京明参加。

在瓯北街道码道社区，吴呈钱察看了党群服务中心便民服务大厅运行情况，详细了解村规民约、双白沟通平台、“三资”监管系统、微权力“两单”制度等经验做法。吴呈钱指出，社区是服务群众的“最后一公里”，要始终把党的全面领导贯穿基层治理、便民服务、共同富裕的全过程，以高质量党建引领高质量发展。要从严抓实社区“三资”规范化管理，进一步健全管理制度、规范运营流程，因地制宜盘活集体资源，切实把集体资产转化为带动群众增收、壮大集体经济的实际成效。要不断创新基层治理，聚焦群众关心关切，提升精细化服务水平，扎实办好民生实事，以良好的党风政风引领社风民风，打造共建共治共享的社会治理格局。

吴呈钱强调，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，事关群众切实利益、事关党长期执政基础。各地各部门要在前期取得成效的基础上，结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，以更强决心、更大力度、更实举措、更好作风把集中整治引向深入，确保集中整治取得实实在在的成效。要深化系统整治，聚焦乡村振兴、医疗教育、“三资”管理、工程建设等重点领域，紧盯突出问题和民生关切，坚持标本兼治、系统施治，统筹抓好当下改与长久立，建立健全常态长效工作机制，推动从“解决一个问题”向“解决一类问题”转变，以实实在在的成效赢得群众支持和信赖。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 厉定武

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