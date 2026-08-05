龙港发布 2026-08-05 10:17:44

8月4日，龙港市委分别召开老干部座谈会和党外人士座谈会，征求老干部、民主党派、工商联和市知联会对市委二届十次全会文件的意见建议。

8月4日，龙港市委分别召开老干部座谈会和党外人士座谈会，征求老干部、民主党派、工商联和市知联会对市委二届十次全会文件的意见建议。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。龙港市领导胡月珍、阮晓琼参加座谈。

会上，与会老干部、各民主党派、工商联和市知联会代表紧紧围绕市委二届十次全会文件有关内容，就产业转型升级、项目建设和招引、基层治理提质增效、历史文脉深挖活化等重点领域畅所欲言、积极建言献策。大家一致认为，全会报告立足龙港实际，定位清晰、举措务实，具有很强的指导性和可操作性。

林海涵认真记录，不时与大家互动交流，并对大家的恳切发言表示感谢。他表示，报告起草组要全面梳理、认真研究，把各界人士的意见建议充分吸纳到《报告》中去，使《报告》更加科学合理、更符合龙港实际、更顺应人民期盼。

林海涵指出，今年是“十五五”开局之年，开好市委二届十次全会，对凝聚共识、激发干劲，完成全年目标任务、夺取“全年红”具有重大意义。我们要进一步统一思想、统一意志、统一行动，让党中央、省委和温州市委决策部署在龙港落地生根、见行见效。希望老干部们一如既往地关心、支持市委的工作，多谋前瞻之计，多建睿智之言，多献务实之策，积极搭建党委政府与群众之间的沟通桥梁，主动当好政策宣讲员、矛盾调解员、民情联络员，为龙港奋力书写高质量发展高分答卷贡献力量。希望广大党外人士在把牢正确方向上展现更高站位、在服务中心大局上贡献更多智慧、在凝聚人心力量上发挥更大优势、在强化自身建设上取得更好成效，共同提速推动龙港全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港广泛征求市委二届十次全会报告意见建议

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com