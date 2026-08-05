平阳县领导看望慰问奋战在高温一线劳动者

平阳发布 2026-08-05 10:17:44

连日来，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、县长陈桂雷前往各地，看望慰问奋战在高温一线的劳动者，检查指导防暑降温和安全保障工作，向平阳县广大劳动者致以慰问和感谢。

连日来，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、县长陈桂雷前往各地，看望慰问奋战在高温一线的劳动者，检查指导防暑降温和安全保障工作，向平阳县广大劳动者致以慰问和感谢。

8月3日，孟晓斌前往昆阳、鳌江等地，看望慰问坚守在高温一线的交通警察、建筑工人、新业态劳动者、养路工人和环卫工人，为他们送上防暑降温物资。每到一处，孟晓斌都关切询问一线劳动者的工作时长、防暑降温措施及后勤保障等情况，并叮嘱大家劳逸结合、保重身体，确保高温天气下的生产安全和身体健康。

孟晓斌在慰问中指出，当前正值高温酷暑季节，户外作业和高温作业领域劳动保护工作面临严峻考验。各乡镇和有关部门要始终坚持以人民为中心的发展思想，把对一线劳动者的关心关爱落实到具体行动中，认真落实防暑降温各项措施，督促用人单位严格执行高温天气作业规定，合理调整作业时间，实行错峰作业、轮换作业，减少高温时段的户外作业时长。用人单位要备足备齐防暑降温物资和急救药品，完善应急预案，加强高温防护知识宣传教育，增强劳动者自我防护意识和能力，用心用情用力为一线劳动者营造安全、清凉、舒适的工作环境；要注重精神引领和文化营造，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会持续营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，让每一位为平阳发展流汗出力的人都能受到尊重、得到保障、感到温暖。他还勉励广大一线工作者继续发扬爱岗敬业、吃苦耐劳的优良作风，在平凡岗位上创造不平凡的业绩，以实际行动为平阳加快提升发展贡献更多力量。

8月4日，陈桂雷前往昆阳、万全等乡镇，先后来到温州润晨科技有限公司年产700万台智能家庭控制终端制造项目现场、交通管理大队昆阳中队、平阳县申丰快递服务有限公司、104国道沿线等处，看望慰问一线建筑工人、执勤交警、新业态劳动者、养路工人等劳动者，详细了解各岗位作业时长、劳动防护及防暑降温措施落实等情况，对大家不畏酷暑、坚守岗位的辛勤付出表示感谢，并送上防暑降温物资。

陈桂雷指出，广大劳动者战高温、斗酷暑，坚守在各行各业第一线，在项目建设、交通保畅、物流运转、道路养护等方面作出了积极贡献，为全县经济社会平稳运行提供有力保障。属地乡镇和有关部门要坚持以人为本，高度重视高温天气劳动保护工作，科学合理安排作业时段，配齐配足防暑降温物资，做实做细防暑降温和安全生产各项工作，切实把清凉关怀和暖心保障落到实处。要压紧压实安全主体责任，常态化开展隐患排查，全力保障一线劳动者的身体健康和作业安全，让高温下的辛勤劳作多一份体恤与保障，营造尊重劳动、关爱劳动者的良好氛围，凝聚起全社会共战高温、共促发展的强大合力。

平阳县领导华怀健、林宣东分别参加相关活动。

来 源：平阳发布

原标题： 县领导看望慰问奋战在高温一线劳动者

记者：徐远虑 张蔚旻/文 鲍思冲 陈云散/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com