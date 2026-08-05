瓯海发布 2026-08-05 10:17:45

8月4日，瓯海区委全会报告征求意见政协专题协商暨党外人士座谈会、瓯海区政协十届三十三次常委会会议召开，围绕区委十届十一次全会报告（征求意见稿）开展专题政治协商，征求瓯海区政协委员、各民主党派、工商联、无党派人士代表的意见建议。

8月4日，瓯海区委全会报告征求意见政协专题协商暨党外人士座谈会、瓯海区政协十届三十三次常委会会议召开，围绕区委十届十一次全会报告（征求意见稿）开展专题政治协商，征求瓯海区政协委员、各民主党派、工商联、无党派人士代表的意见建议。瓯海区委书记刘云峰讲话，瓯海区政协主席金衍光主持，瓯海区领导张攀、周怀中、徐海曼、金朝辉、戴刚、陈伟节、金海敏参加会议。

会议听取全会报告起草有关情况。与会区政协委员与各民主党派、工商联和无党派人士代表紧扣报告征求意见稿，立足瓯海发展实际，围绕扩大消费和外贸转型升级、营造公平竞争市场环境、生态环境保护、人工智能产业培育、壮大宠物经济、后园博时代文旅发展等方面提出务实意见建议。

会上，瓯海区政协常委、各界别委员聚焦共同富裕示范区建设、人工智能高质量发展等重点工作开展协商发言，就做好新业态群体服务与共治、智能眼镜产业布局、抢抓集成电路新赛道、完善“弱有众扶”体系、温暖星青年等积极建言献策。

在认真听取大家发言后，刘云峰表示，此次协商讨论发言选题精准、分析透彻、对策务实，思想性针对性强，区委将认真研究吸纳。刘云峰简要回顾了今年瓯海经济社会发展的变化成效，感谢全区政协系统、广大党外人士的努力付出。他表示，希望大家始终筑牢政治忠诚，紧扣党中央和省市区委各项决策部署，主动担当、认真履职；要精准把握发展方向，聚焦做深做透“两篇大文章”和打造人工智能示范应用第一区等重点任务，深入思考、积极献策；要积极服务中心大局，提出更多有见地、有价值的意见建议；要持续深化民主监督，在建强创新平台、打造工业大区、招引重大项目、优化营商环境等方面加强监督。

金衍光表示，瓯海区政协要准确把握区委对当前形势的科学判断和对未来发展的系统谋划，切实做到与区委同频共振、同向发力。要在“履职尽责”上见真章、在“服务大局”上求实效，找准政协工作的切入点和发力点，立足本职、发挥专长，围绕区委中心工作多献务实之策、多出助推之力，持续为瓯海高质量发展贡献智慧和力量。

今年以来，瓯海区政协常委会紧扣区委提出的共同富裕示范区建设要求，结合区政协助力慈善事业高质量发展“六个一”行动开展专题调研。会议还审议通过《“汇聚‘弱有众扶’的各方力量，打造共富美好社会瓯海样板”专题调研报告》（草案）。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委全会报告征求意见政协专题协商暨党外人士座谈会举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com