龙湾区委书记夏禹桨督查文明城市建设和生态环保工作

龙湾发布 2026-08-05 10:17:45

8月4日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨以“四不两直”方式，深入一线督查文明城市建设和生态环保工作。

8月4日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨以“四不两直”方式，深入一线督查文明城市建设和生态环保工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，统筹抓好生态环境保护与文明城市建设各项重点任务，以问题为导向精准发力，以长效为目标久久为功，坚决守住生态安全底线、擦亮城市文明底色，让群众在实实在在的变化中增强获得感幸福感。

夏禹桨先后来到温州宏星建材码头、温州粮食中心市场东侧一建筑垃圾粉碎场，现场逐一查看渣土和混凝土碎块清运情况，针对现存短板部署整改提升工作。他要求，相关街道部门要立刻倒排整改工期、压实时间节点，全力推进渣土物料、建筑垃圾清运清零。同时加强日常巡查监管力度，加快研究片区长效治理方案，从源头杜绝乱堆乱放等问题，全面提升片区整体环境面貌。

随后，夏禹桨走进蟾钟农贸市场、安源花苑小区及周边背街小巷开展实地检查，聚焦市场经营秩序、环境卫生保洁、小区配套维护、街巷市容风貌等关键环节，细致排查杂物堆放、卫生死角、车辆违停、地面脏乱等常见问题。他指出，相关街道部门要加强重点区域、重点环节监管，抓实抓细日常秩序维护、全域卫生保洁、公共设施管护等各项工作，做到问题早发现、早处置，以精细化治理持续优化人居环境。

督查中，夏禹桨强调，生态环境保护与文明城市建设是赋能城市提质、增进民生福祉的重要抓手。要坚持系统施策与靶向攻坚相统一，对督查发现的问题实行闭环管理，点对点交办任务、限时反馈销号，同时以点带面排查同类隐患，推动问题全面整改、系统治理。要坚持刚性约束与柔性引导相促进，加强文明城市建设和生态环境保护领域的执法监管与违规查处，同时多渠道、多形式开展宣传引导，畅通群众监督反馈渠道，广泛动员社会各界力量参与，形成共建共治共享的良好氛围。要坚持集中整治与常态长效相结合，坚决杜绝“一阵风”式整改，梳理完善长效管理制度，推动生态环境保护和文明建设工作常态化、长效化，切实把生态“高颜值”转化为发展“高价值”，把文明“好风景”转化为生活“好品质”。

龙湾区领导王伽伽、陈丕侠参加相关督查。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨督查文明城市建设和生态环保工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com