苍南县委书记张本锋看望慰问高温一线职工
8月4日，苍南县委书记张本锋前往上海世外教育附属苍南渎浦小学改扩建工程施工现场，看望慰问高温下坚守岗位的一线建设者，为大家送去防暑降温物资，并代表苍南县委、县政府向全县奋战在高温一线的广大劳动者致以崇高敬意和衷心感谢。
在项目建设现场，张本锋一行实地察看工程推进情况，详细听取项目概况、建设节点等相关情况汇报，并与一线工人亲切交流，亲手将防暑用品送到大家手中，叮嘱大家在高温作业时务必做好自我防护，注意劳逸结合。
据了解，上海世外教育附属苍南渎浦小学改扩建工程项目总投资1.98亿元，将对原有三幢教学楼外立面及校园大门实施改造，同步扩建综合楼、教学楼，新建风雨操场与食堂餐厅，整个改扩建项目计划于2027年春季完成施工验收。目前，项目主体建筑已全面结顶，施工方正抢抓暑期黄金窗口期，集中力量推进改造部分收尾工作，全力确保今年秋季新学期如期开学。项目全面完工后，该校办学条件将实现全方位跃升，为区域教育优质均衡发展注入强劲动能。
张本锋表示，上海世外教育附属苍南渎浦小学改扩建工程是我县优化教育资源布局、满足群众对优质教育需求的重要民生工程、民心工程。当前项目施工已取得阶段性成果，各参建单位要继续保持攻坚态势，科学统筹调度、合理安排工序，在确保施工安全和工程质量的前提下，全力以赴加快建设进度，确保改造部分在新学期开学前高质量交付投用。
张本锋特别强调，当前正值盛夏高温时段，广大建设者不惧酷暑、坚守一线，用汗水和辛劳托举苍南高质量发展的美好未来。项目推进过程中，要坚持以人为本，始终把一线劳动者的生命安全和身体健康放在首位，严格落实夏季高温作业各项防护规定，科学调整错峰作业时间，做实做细防暑降温各项保障措施。要始终树牢精品意识，坚持高标准、严要求，在细节上精益求精，全力打造优质工程、放心工程，确保项目早日惠及广大师生和群众。
苍南县领导郑都、苏海鸥等一同参加慰问活动。
来 源：苍南发布
记者/李静静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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