苍南发布 2026-08-05 10:17:46

8月4日，苍南县委常委会（扩大）会议暨全县上半年经济形势分析会召开。

8月4日，苍南县委常委会（扩大）会议暨全县上半年经济形势分析会召开。会议传达学习习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神等，研究部署苍南县贯彻落实意见，分析研判上半年经济形势，安排部署三季度及下半年重点任务。苍南县委书记张本锋主持会议，林森森、叶信迪、周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会议传达学习习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神。会议指出，要高质量推进城市建设，深入实施“强城行动”，统筹推进“大县大城·五城联建”，系统抓好“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，连片推进城中村、危旧房改造工程，加快补齐市容环境、管网配套、风貌管控等短板，持续提升城市功能品质。要高水平优化公共服务，聚焦“一老一小一弱”重点群体，精准布局医疗、养老、托幼、文化、商业等公共服务资源，深入实施“县中崛起”“县医崛起”工程，迭代提升民生服务综合体，加快建设完整社区和便民生活圈。要高效能推进基层治理，严密防范化解各领域风险，持续迭代“141”基层治理体系，推进县级、乡镇两级综治中心与综合信息指挥室规范化建设，深化“共享社·幸福里”建设，切实提升基层治理效能。

会议传达学习市委十三届十次全会精神，复盘上半年工作，客观分析当前形势，研究部署三季度及下半年工作。

会议强调，要聚力创新苍南建设，打造低空数智谷等特色孵化空间，深化教育科技人才一体化改革；聚力经济稳进提质，用足政策工具箱，攻坚省市重大项目，深挖消费潜力；聚力产业焕新发展，实施“工业强县”战略，构建清洁能源全产业链，推动传统产业升级、积极抢占新兴产业赛道；聚力深化改革开放，谋划“小切口、大撬动”改革项目，融入区域协同发展，完善综合交通路网；聚力城乡一体融合，提升县城承载力，做强中心镇、推动重点村组团发展；聚力缩小 “三大差距”，打好“扩中提低”组合拳，实施公共服务“七优享”；聚力文化高地建设，推进文旅融合，擦亮“无尽蓝绿？山海苍南”文旅IP；聚力平安法治建设，强化风险闭环管控，守牢安全发展底线。

会议要求，要聚焦短板抓攻坚。针对全市第二次比看活动通报的滞后事项，逐项压实攻坚责任、细化推进举措，对标先进查找差距，围绕经济运行、产业培育、项目攻坚、要素保障、生态环境、民生增收、安全生产等重点领域靶向发力，紧盯重大项目、创新平台、消费提振等关键环节倒排工期，全力补齐短板弱项，推动各项工作争先进位。要深入学习宣传贯彻市委十三届十次全会精神，依托理论学习中心组、主题党日等载体开展务实有效的学习宣讲，第一时间把全会精神传达到位。当前县委全会筹备工作有序推进，各地各部门要紧密结合工作实际，深入思考谋划，积极建言献策、广泛凝聚共识，推动全会报告目标定位更清晰、任务部署更精准、工作举措更务实，为全县高质量发展凝聚强大合力。

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原标题： 县委常委会（扩大）会议暨全县上半年经济形势分析会召开

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com