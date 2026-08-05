瑞安市领导走访慰问高温一线工作人员 道一声辛苦 送一份清凉

瑞安发布 2026-08-05 10:17:46

近日，瑞安市领导带队开展高温走访慰问活动，深入项目工地、交通岗亭等一线点位，看望慰问坚守在高温岗位的工作人员，为大家送上清凉物资与诚挚关怀，向瑞安市坚守高温一线的劳动者致以崇高敬意和衷心感谢。

连日来，瑞安市连续晴热高温，广大劳动者不畏酷暑、坚守岗位，用辛勤汗水保障项目顺利推进、守护城市平稳运行。近日，瑞安市领导带队开展高温走访慰问活动，深入项目工地、交通岗亭等一线点位，看望慰问坚守在高温岗位的工作人员，为大家送上清凉物资与诚挚关怀，向瑞安市坚守高温一线的劳动者致以崇高敬意和衷心感谢。

瑞安市委书记李剑锋率队深入基层一线，开展高温慰问活动。在瑞安中学华峰校区项目建设现场，李剑锋与一线施工人员深入交谈，详细询问施工进度、作业轮班、防暑降温措施落实等情况。他指出，重点民生项目是完善城市功能、惠及群众福祉的关键载体，广大建设者顶高温、冒酷暑坚守施工一线，攻坚克难、实干担当，值得充分肯定。他叮嘱项目施工方，要始终坚持安全第一、防暑优先、质量为本，科学优化施工方案，合理调整作业时间，避开正午高温时段，常态化落实通风、降温等防暑措施，配齐配足防暑物资，严防高温中暑、安全生产事故发生。同时要严把工程质量关、进度关，在保障施工安全和人员健康的前提下，高效有序推进项目建设，力争早日竣工投用、惠及民生。

“天气炎热，执勤任务繁重，大家辛苦了！”在万松东路与罗阳大道交叉口农业大厦岗亭，李剑锋慰问在岗执勤的交警。他说，夏季高温酷暑是对道路交通管理工作的考验，全体交管民警、辅警始终坚守路面一线，全力疏堵保畅、处置突发警情，用坚守守护城市道路安全有序、畅通平稳。公安交管部门要合理调配警力，优化高温天气执勤值守方案，做好一线民辅警的后勤保障、轮岗休整和防暑关爱工作，全方位筑牢安全防护屏障。

瑞安市委副书记、市长陈汉存率队开展高温慰问活动，向坚守岗位的一线劳动者致以诚挚问候和衷心感谢。

陈汉存一行首先来到瑞安市消防救援局，详细了解高温天气下消防值守、应急处置等情况，悉心叮嘱消防救援人员在高强度执勤训练、应急救援的同时，务必注意高温防护、劳逸结合、科学练兵，在确保安全健康的前提下，持续保持队伍旺盛战斗力，全力筑牢安全防护屏障。

在温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）及S3线瑞安段土建工程SG1标施工现场，陈汉存仔细询问工程建设和防暑避暑措施落实等情况。他强调，要严格落实高温作业各项保障措施，科学安排作业时间，配齐防暑降温物资，有效保障职工安全健康。相关部门要主动靠前服务，持续做好项目要素保障工作，在保安全、保质量的前提下全力提速项目建设，力争工程早竣工、早投用、早见效。

邹霜双、葛震海、谢钦巨、戴铭、林邦虎等瑞安市领导也分赴各地开展高温慰问活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导走访慰问高温一线工作人员 道一声辛苦 送一份清凉

记者：黄丽云 潘敏洁/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com