温州都市报 2026-08-05 10:07:02

近日，市民林先生反映，其于2025年通过微信昵称为“A.交运驾培理论客服”的账号报名学车，培训3次后想申请退费时却遭遇多重扣款，对方至今仍未退还剩余学费。

温州网讯 近日，市民林先生反映，其于2025年通过微信昵称为“A.交运驾培理论客服”的账号报名学车，培训3次后想申请退费时却遭遇多重扣款，对方至今仍未退还剩余学费。

市民反映：

学费转私人账户无合同，想退费遭多重扣款

2025年4月，林先生在一个微信群中，经一群友介绍，报名参加驾驶培训。

“科目一需要先缴费学习，后续实操培训费用原价是4600元，减免体检注册费260元，再优惠100元，最后实付4240元。”林先生说，学费于2025年5月7日通过“A.交运驾培理论客服”（下称“客服”）提供的支付二维码转给名为“温州交运吴老师”的私人账户。

其间，林先生自行支付了体检注册费用，并先后在交运驾校（郭溪塘下校区）参加了3次上车培训。因个人原因，今年4月，林先生向“介绍人”咨询退费和转校事宜。该“介绍人”随即发来了《学驾合同重要条款提示》：学驾人接受的培训少于10学时，学驾人提出解除本合同的，学驾人应当向培训机构承担1182元（C1）或1382元（C2）的违约金，并按照实际培训学时扣除术科学时费用（即C1按110元/学时、C2按155元/学时）。

据林先生与“介绍人”的聊天记录显示，《学驾合同重要条款提示》包含了300元的转校费。但林先生告诉记者，“缴费的时候没有签署任何合同，我根本不清楚有这些条款存在。”

更令林先生意外的是后续核算退费。“客服”告知若已在驾校完成注册，需扣除1290元费用；林先生则表示，并未办理注册手续。对此，该“客服”列了一笔明细：体检注册费260元、报名接送费100元、服务费300元、三次练车费用按单次120元计算，总计扣除1020元。“客服”称，“只有收到3800元的学费，扣除上述费用后，最终退费2780元。”

对于以上退费方案，林先生表示不满，“我给他转了4240元，为什么他说只有收到3800元？而且体检费是我自己出的，为什么还要再扣一次？”

随后，“客服”出示了一张与“介绍人”的聊天截图，显示“介绍人”领取了700元的代理费。“客服”让林先生自行向“介绍人”要中介费。

更让林先生无奈的是时间上的拖延，“7月15日，对方说会在7天后退费，但对方以各种理由推脱，到现在没有退款。”

记者试图通过微信联系“客服”，直至截稿对方仍未通过好友申请。

温州交运驾培回应：

学费由第三方资金监管，报名请认准正规渠道

对此，记者向温州交运机动车驾驶培训服务有限公司（以下简称“温州交运驾培”）了解相关信息。一工作人员查询后称，林先生目前仅学了科目一，暂无科目二相关信息。科目一面向全体市民开放，温州交运驾培C1的培训收费标准为6290元，C2的培训收费标准是7290元。

该工作人员表示，近期陆续接到多名学员反映，向冒用“温州交运驾培”标识的个人微信号报名学车，缴纳费用后遭遇退费困难等问题。他介绍，我市自2021年起已全面实行驾培学费第三方资金监管制度，并非直接交给驾校或教练。

目前，温州交运驾培已对此事介入调查。同时提醒广大市民报名学车务必注意以下四点：认准官方渠道，直接到正规驾校报名，切勿轻信网络上群友中介的推荐；报名时须签订正式的培训合同；学费应存入银行监管账户，切勿向个人账户转账；警惕低价诱惑，明显低于市场均价的报价往往暗藏风险。

此外，记者就此事向温州市公路与运输管理中心反映，相关工作人员回应称将跟进了解。

来 源：温州都市报

原标题： 私人收款4240元未签署合同 只学了三节课要被扣上千元

记者 黄梦思 实习生 柯亦轲

本文转自：温州新闻网 66wz.com