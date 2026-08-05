传承创新基因 共筑智造商港 瑞安市举行“请你来协商·市委书记与政协委员面对面”专题协商会

瑞安发布 2026-08-05 10:17:47

8月4日，瑞安市举行“请你来协商·市委书记与政协委员面对面”专题协商会，围绕“传承李毓蒙创新基因，助力瑞安智造商港建设”课题开展深入协商。

8月4日，瑞安市举行“请你来协商·市委书记与政协委员面对面”专题协商会，围绕“传承李毓蒙创新基因，助力瑞安智造商港建设”课题开展深入协商。瑞安市委书记李剑锋与政协委员面对面交流，集众智、汇众力、谋突破，共同擘画瑞安创新发展蓝图。

瑞安市政协主席林政洪主持会议，瑞安市领导何志友、邹霜双、姜宗羽、林邦虎、金丽云、杨成彪、林圣强等参加会议。

会上，瑞安市政协文化文史和学习委主任介绍课题调研情况；4位政协委员、调研组成员围绕课题献计献策；有关职能部门单位现场回应；瑞安市领导对工作提出指导意见。

李剑锋充分肯定协商成果，认为“选题很准，研究很深，建议很好”。他指出，“承扬李毓蒙创新基因，助力瑞安智造商港建设”，既是深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求，省委、温州市委关于推动创新浙江、创新温州建设相关部署要求的具体行动，也是对永嘉学派和瑞安先贤敢于创新、经世致用、义利并举等优良传统的传承弘扬，有着重要的现实意义和深远的历史意义。

李剑锋强调，要深化思想认识、以知行合一的态度“承扬创新精神、助力创新发展”。要从讲政治的高度抓好创新瑞安建设，推动创新瑞安加快从破局起势向全面成势突破，以科技创新塑造发展新优势，打破“内卷式”竞争、赢得竞争优势，实现经济高质量发展，要传承弘扬好李毓蒙创新基因，以国家创新型县市创建为牵引深化创新瑞安建设，培育壮大新质生产力。要全面系统推进，以敢闯敢试的气魄“承扬创新精神、助力创新发展”。李毓蒙先生是瑞安工业的金字招牌，要把招牌擦亮，挖掘好精神内涵，弘扬好创新精神，服务好创新发展，激励广大企业家学习精神内涵，投身创业创新，推动创新瑞安全面成势。要凝聚工作合力，以同频共振的担当“承扬创新精神、助力创新发展”。希望广大政协委员当好参谋助手、当好桥梁纽带、当好宣传大使，多为瑞安在引进创新人才、推广先进技术等工作穿针引线、铺路搭桥，助力瑞安“群英荟萃、创新崛起”。

林政洪指出，要把准协商方向，相关专委及课题组修改完善工作建议和责任清单，为部门推进工作提供方向指引和破题路径；要提升办理合力，主动跟进、加强对接，发挥智力密集、联系广泛的优势，共同推动课题做深做实；要强化监督赋能，做好跟踪问效，及时组织调研协商，推动“建议清单”落地，真正把李毓蒙先生的创新基因融入瑞安经济社会发展大潮。

来 源：瑞安发布

原标题： 传承创新基因 共筑智造商港 我市举行“请你来协商·市委书记与政协委员面对面”专题协商会

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com