肾脏也怕高温烧烤模式 肌酐升高竟是因脱水
温州网讯 连日高温，不少市民忙着防暑降温，却忽略了身体里最“怕热”的脏器——肾脏。记者昨从乐清市人民医院了解到，近期该院肾内科接诊多例市民，身体无明显不适，体检却查出血肌酐指标异常升高，背后元凶竟是高温天补水不足引发的肾脏缺水预警。
市民张女士常年规范服用降压药，身体状态平稳。入夏后，她的血压却悄悄降至偏低水平，以至于体检化验单显示血肌酐飙升，逼近正常上限。接诊医生结合季节特点和生活习惯排查后判断：并非肾脏受损，而是高温脱水引发的暂时性机能波动。在医生指导下，张女士适量补水、微调降压药剂量，一月后恢复正常。
医生解释，高温天气下，人体大量出汗、血管扩张，水分快速流失，血压生理性降低，肾脏供血动力不足，代谢废物无法及时排出，就会出现血肌酐升高，也就是俗称的肾脏“缺水罢工”，属于典型的肾前性缺水信号，及时干预即可恢复。
身体缺水并非毫无征兆，尿色深如浓茶、频繁口干皮肤干、起身头晕发黑、尿量明显减少，都是关键预警信号。专家提醒，切忌渴了再喝，坚持少量多次饮用白开水，每小时补水100至200毫升；大量出汗后可适量补充淡盐水，杜绝饮料替代饮用水，避免果糖加重肾脏代谢负担。其中，五类人群是高温伤肾高危群体：老年人口、糖尿病患者、高血压心脏病服药人群、高尿酸痛风患者、户外作业及运动爱好者，他们需重点做好补水防护，按需监测身体指标，必要时及时就医调整用药和生活方案。
来 源：温州都市报
记者 何群芳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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