温州都市报 2026-08-05 10:10:43

8月4日，一辆载有30余头种猪的大货车因高温天长途运输，车上种猪出现集体中暑症状，车主紧急将车开至龙湾区消防救援大队永兴消防救援站寻求帮助。

温州网讯 8月4日，一辆载有30余头种猪的大货车因高温天长途运输，车上种猪出现集体中暑症状，车主紧急将车开至龙湾区消防救援大队永兴消防救援站寻求帮助。

据车主反映，该货车由宁波驶往苍南，车辆在高速行驶期间，仅首个服务区具备供水条件可为猪群降温，后续途经服务区均无法提供水源。行至龙湾区域时，种猪因长时间受高温炙烤，出现瘫软、口吐白沫、反应迟缓等严重中暑症状，生命体征濒危。该批种猪共计30余头，总价值超过20万元，一旦发生批量死亡，后果不堪设想。

车主当即驶离高速，通过导航搜索就近找到永兴消防救援站。救援人员了解情况后，迅速接好水带、架设水枪，从货车侧面对车厢内的种猪进行喷淋降温。随着清凉的水流持续洒下，原本蔫伏的猪群活动明显恢复。经过近20分钟的持续喷淋降温，所有种猪成功脱离危险。

消防部门提醒，夏季高温天气下运输活体畜禽，务必提前规划补水站点，随车备足应急用水，避免因高温引发安全事故。

来 源：温州都市报

原标题： 30余头种猪高速上中暑 消防一场“及时雨”降温

通讯员 潘柏松 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com