洞头区委书记何莉平调研辖区重点企业运行情况 倾听企业心声 助力提质增效

洞头发布 2026-08-05 10:17:47

8月3日，洞头区委书记何莉平在调研辖区重点企业运行情况时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央和省、市部署要求，牢牢把握高质量发展首要任务，立足海岛特色发展海洋新质生产力，持续加大助企服务力度，优化营商环境，奋力为全省、全市发展大局贡献洞头力量。

8月3日，洞头区委书记何莉平在调研辖区重点企业运行情况时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央和省、市部署要求，牢牢把握高质量发展首要任务，立足海岛特色发展海洋新质生产力，持续加大助企服务力度，优化营商环境，奋力为全省、全市发展大局贡献洞头力量。

▲何莉平实地了解浙江诚意药业股份有限公司新项目推进情况

在浙江诚意药业股份有限公司，何莉平实地调研企业海洋生物医药研发、新项目建设、市场开拓等进展情况。在细致了解企业发展规划、新药研发进度后，何莉平欣喜地对企业深耕海洋生物医药赛道收获的亮眼成果给予充分肯定。她强调，诚意药业作为我区生命健康产业重点企业，要深挖海洋生物资源特色优势，提速推进新项目落地投产，持续壮大高端研发人才队伍，不断提升企业发展核心竞争力。她鼓励企业要乘洞头大力发展康复康养产业之势，深度融入整体产业布局，加强与区内康复康养机构联动，推动企业发展再上新台阶。

在温州金源新材料科技有限公司，何莉平仔细听取企业现代化转型升级规划、技术改造投入进度、人才引进培育等情况介绍。她指出，新材料产业是推动洞头制造业提质升级的重要支撑，企业要精准把握产业发展趋势，深耕细分优势赛道，以数字化、智能化改造赋能生产模式迭代升级；持续健全引才、育才、留才全链条机制，用足用好海岛人才配套政策，集聚优质专业技术人才，着力破解技术研发瓶颈。

调研中，何莉平要求，属地街道、相关职能部门要主动靠前、精准服务，落细落实助企惠企各项举措，为企业发展提供坚实保障。她还勉励企业充分用好洞头海洋资源优势，坚守创新驱动发展道路，持续激发经营发展活力，努力实现更高质量、更可持续发展。

来 源：洞头发布

原标题： 何莉平调研辖区重点企业运行情况 倾听企业心声 助力提质增效

记者：庄缘 郑树

本文转自：温州新闻网 66wz.com