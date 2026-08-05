温州晚报 2026-08-05 09:13:00

8月4日，记者跟随永嘉县公安局巡特警大队楠溪快反突击队深入江面一线，沉浸式体验特警高温巡防工作。

温州网讯 盛夏高温来袭，楠溪江成为市民游客避暑纳凉的热门去处，划桨板、野外游泳等水上项目广受青睐，江面上随处可见戏水身影。热闹的场景背后，是多方接力守护的结果。

8月4日，记者跟随永嘉县公安局巡特警大队楠溪快反突击队深入江面一线，沉浸式体验特警高温巡防工作。

划艇江面守护

劝导游客戴好安全设备

下午4时，江畔热浪滚滚、暑气蒸腾。长期驻守一线的特警熟悉辖区水域全貌，对桥墩、弯道、浅滩等各类风险点位了然于心，沿江细致开展巡查。行至楠溪江二桥桥墩水域，记者看到，一名男子正在江面划桨板，身旁的小女孩未佩戴任何救生装备，反复从桨板上跃入江中嬉戏。

面对特警的安全劝阻，孩子家长起初不以为意，自认常年在此玩水，全程紧盯孩子就不会发生意外。特警耐心讲解楠溪江水情的特性，江面视觉上的平静，掩盖了水下复杂多变的环境。认清潜在风险后，家长随即带着孩子靠岸终止游玩。

随后，记者穿戴好全套救生装备，跟随特警换乘皮划艇深入江心水域巡逻。开阔的江心区域，一名中年男子正独自野泳，全程未佩戴任何救生防护用具。

记者划艇上前提醒，告知江心水深流急、隐患密布，独自野泳极易遇险。该男子却十分自信，称自己在此游泳十余年，对本地水情烂熟于心，无需过度谨慎。

同艇特警随即劝导，不少涉水遇险人员都是常年玩水的“老手”。江水环境持续动态变化，过往游玩经验存在明显局限，规范穿戴救生装备，是野外戏水最核心的保命保障。多番耐心劝说后，男子终于醒悟，放弃野泳主动上岸。

无人机盘旋喊话

筑牢安全防线

在普通游客眼中平缓的楠溪江，水下地形实则错综复杂、暗藏玄机。记者跟随特警完成两公里水上巡逻。

航行途中，记者乘坐的皮划艇突然剧烈震颤偏移，意外撞上一处完全隐匿于水下的石滩。为保障巡逻继续开展，记者与特警一同下水推艇。水下石块常年被江水冲刷打磨，表面异常湿滑，记者只能紧紧扶住艇身借力，才能稳住身体不滑倒，两人合力终将皮划艇推入深水区域。

近四十分钟的水上巡逻，记者与特警划皮划艇制止了几起有隐患的戏水行为。与此同时，狮子岩江段上空，警用无人机持续盘旋值守，以普通话和方言循环播放安全提示，隔空劝导戏水群众。岸边驻守的特警同步开展救生抛投实操演练，时刻保持应急备战状态。

一轮高温巡防结束，记者的皮肤被烈日灼红，长时间握桨划行让双手酸胀乏力，真切体会到一线特警不惧酷暑、日夜守江护安的坚守与辛劳。

参加水上项目

建议选择正规渠道

近年来，桨板、皮划艇等水上项目爆火，市民需要谨慎选择参与渠道，优先选择有资质且经验丰富的团体。

8月1日，楠溪江突发强对流天气，狂风暴雨突袭江面。当地一家户外俱乐部私自组织百余人开展桨板活动，未提前报备且无完善应急预案，极端天气来袭后无法快速疏散人群，导致大批游客被困江面。经多部门紧急联动救援，所有人员安全转移，涉事俱乐部随后被约谈整改。

目前，楠溪江仅划定枫林龚埠至岩头月牙滩为合规水上游玩区域，每日10时至18时对外开放。当下水上户外运动仍处于规范整治阶段，游客自发组织的各类戏水活动，大多处于监管盲区，安全保障无法落实。正规游玩俱乐部均配备专业安保与救生人员，落实全套安全保障措施；而不少民间团体仅通过网络发帖私自组团戏水，无报备流程、无防护装备、无应急方案，安全漏洞十分突出。

针对各类戏水安全乱象，当地严格落实水域特许经营制度，稳步推进涉水俱乐部备案登记工作，细化完善安全管理标准，持续规范江面游玩秩序，在保障游客夏日游玩体验的同时，筑牢水上生命防线。

来 源：温州晚报

原标题： 楠溪江上的“生命防线” 记者随警巡江，体验高温下的硬核守护

记者 叶雄伟 实习生 戴瑞琪 摄影: 张森

本文转自：温州新闻网 66wz.com