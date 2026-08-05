洞头区委常委会开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动

洞头发布 2026-08-05 10:15:44

8月3日上午，洞头区委书记何莉平带领区委常委会开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，在追寻习近平总书记考察洞头的足迹中，重温殷殷嘱托，感悟思想伟力，汲取奋进力量。

8月3日上午，洞头区委书记何莉平带领区委常委会开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，在追寻习近平总书记考察洞头的足迹中，重温殷殷嘱托，感悟思想伟力，汲取奋进力量。洞头区领导刘素婷等参加活动。

▲何莉平一行调研洞头先锋女子民兵连纪念馆

在北岙街道海霞村，何莉平看望慰问了洞头先锋女子民兵连官兵，并参观洞头先锋女子民兵连纪念馆，考察落实习近平总书记对洞头“大力弘扬海霞精神”重要指示精神工作情况。

何莉平指出，习近平总书记的关怀勉励，饱含了对连队的深情厚爱，更赋予了我们大力弘扬海霞精神的重要使命。我们要始终牢记嘱托，继续弘扬好海霞精神，努力在发展地方经济、维护和谐稳定、服务国防建设、展现巾帼风采等方面打造更多标志性成果。要持续赓续红色基因，坚持把海霞精神作为凝心铸魂、育人兴岛的精神旗帜，深化与全国妇联、中华女子学院等战略合作，进一步做强海霞文化品牌、放大示范引领效应。要加快锻造先锋连队，坚持从严建连、实战练兵、担当作为，持续锤炼提升女民兵综合能力，打造新时代民兵建设重要窗口。要创新赋能全域发展，坚持以海霞精神凝聚“人”、丰富“业”、振兴“村”，深化“海霞+文旅”“海霞+共富”等融合模式，打造“大海霞”片区示范样板。

在状元岙港区，何莉平察看了浙江（华东）深远海风电母港项目现场，考察落实习近平总书记对洞头“加快发展海洋经济”重要指示精神工作情况。

何莉平强调，要始终坚持以习近平总书记“宜渔则渔、宜工则工、宜港则港、宜贸则贸、宜游则游”等重要指示精神为指引，综合开发渔、港、景等海洋资源，加快走出一条海洋经济发展的特色之路，努力打造全省海洋经济新增长极。要做强海洋新质生产力，将风电母港作为发展海洋新质生产力的主引擎，促进科创人才、高端要素集聚，加快形成总装集成等七大功能。要提升港口辐射带动力，持续完善状元岙港集疏运体系，提升集装箱运营和风机集港出运能力，全面发展港口服务业。要激发科技创新驱动力，坚定“海岛也能搞创新、更需搞创新”的志气，推动海上风电、海洋生物医药等重点领域科创能力提升，完善海洋科技创新生态。

在东屏街道海上阳台，何莉平考察落实习近平总书记“真正把洞头建设成为名副其实的海上花园”重要指示精神工作情况。

何莉平强调，要锚定“真正把洞头建设成为名副其实的海上花园”奋斗目标，坚持一张蓝图绘到底，纵深推进“海岛经济向半岛经济转型、渔业经济向海洋经济转型、渔农村向城市转型”，全力彰显“全景山海、百岛百园、缤纷湾岙、花漾街厝”海上花园形态愿景。要放大生态优势，系统推进海湾整治、沙滩修复、岸线美化、海岛绿化，走出“碧海银滩也是金山银山”新路子。要提升文旅品质，围绕满足年轻人体验需求和情绪价值做精业态，凝练自带记忆点的海岛文旅宣传IP，找准目标客源定向引流，打响“国际生态旅游岛、来了都说好”口碑。要做实富民文章，深入推进渔家厨娘、“青年上岛”等共富招法，让老百姓在家门口就能增收致富。

来 源：洞头发布

原标题： 区委常委会开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动

记者：林锐 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com