温州日报 2026-08-05 10:18:25

8月1日，一批重达1180吨的低冰镍从印度尼西亚顺利运抵温州综合保税区，以保税仓储模式入区，为企业暂缓缴纳税款792万元。

温州网讯 8月1日，一批重达1180吨的低冰镍从印度尼西亚顺利运抵温州综合保税区，以保税仓储模式入区，为企业暂缓缴纳税款792万元。这标志着温州综保区首票进口低冰镍保税仓储业务成功落地，也意味着“保税+”新业态在大宗商品领域再下一城。

低冰镍是镍冶炼的关键中间原料，广泛应用于电解镍及新能源电池前驱体生产，是支撑新材料、新能源产业发展的“工业粮食”。因其货值高、资金占压大，进口企业长期面临较大的现金流考验。

“过去货物在口岸放行后，要分批运回自有仓库，有时会产生滞港费用。现在直接运到距离码头更近的综保区保税仓储，提货更快，税款还能延后缴纳。”浙江伟明盛青能源新材料有限公司商务总监项波算了一笔账：大额税款“缓一口气”，流动资金压力明显缓解，经营灵活性大幅提升。他透露，接下来公司计划每月常态化进口一批低冰镍。

温州海关相关负责人介绍，以往企业进口此类货物须在口岸完成报关纳税后方可提离，一次性缴纳大额税款对企业资金周转造成较大压力。而通过综保区保税仓储模式，货物入区无需即时缴税，企业可根据市场行情和生产排期灵活安排分批出区，在实际销往国内市场时再办理纳税手续，有效对冲了价格波动风险，提升了资金使用效率。

为保障首单业务顺利落地，温州海关提前对接企业，逐一梳理低冰镍的贸易模式、仓储条件和物流方案，量身定制监管方案。同时主动宣介综保区保税仓储、区港联动等政策红利，指导企业完善仓储管理和账册设置，并对入库全流程强化监管，确保风险防控到位、通关高效顺畅。

数据显示，今年上半年温州综保区出口累计达14.5亿元，同比增长9.2%。温州海关相关负责人表示，将持续挖掘综合保税区政策潜力，用足用好综保区24条改革举措，优化区港联动通关模式，做大做强有色金属等大宗商品保税仓储和分拨中转业务，持续拓展“保税+”新业态，更好服务本地制造业产业链供应链稳定高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 温州综保区首单低冰镍保税仓储落地，为企业暂缓缴税792万元

记者 刘欣瑜

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