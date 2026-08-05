注意！非洲大蜗牛现身温州 千万不要徒手触摸

温州晚报 2026-08-05 11:20:17

近日，不少市民发现，每到夜晚，我市一些小区临水面的绿化带及路面上，出现了许多体型硕大的蜗牛。这些蜗牛外壳呈棕色，带有垂直斑纹，个头远超普通蜗牛。

温州网讯 “晚上带孩子在小区散步，绿化带边上趴着好几只大蜗牛，个头都快赶上我的拳头大了。”家住鹿城区七都街道德信蓝光翡丽湾小区的市民林女士说。近日，不少市民发现，每到夜晚，我市一些小区临水面的绿化带及路面上，出现了许多体型硕大的蜗牛。这些蜗牛外壳呈棕色，带有垂直斑纹，个头远超普通蜗牛。

林女士说：“最近晚上散步经常撞见，草丛里成群地爬出来，个个有拳头大小，看着让人头皮发麻。”她告诉记者，起初以为是普通蜗牛，后来在网上查询才发现，这些很可能是外来入侵物种——非洲大蜗牛。业主群里有不少邻居也反映，在自家楼栋附近的草丛、墙角看到类似的大蜗牛出没，不少家长担心孩子好奇伸手触碰。

无独有偶，鹿城铂金湾小区业主王女士也向本报反映，7月份时，该小区同样出现过疑似非洲大蜗牛的身影。记者将市民拍摄的图片发送给温州大学生命与环境科学学院张永普教授辨认。张教授判断，这些体型庞大的蜗牛正是学名褐云玛瑙螺的非洲大蜗牛。

“我们抓到体积最大的蜗牛长十二三公分呢。”德信蓝光翡丽湾物业服务中心项目负责人陈海燕告诉记者，近段时间温州雨水较多，小区靠河一侧的草坪和绿化带里，非洲大蜗牛成群结队地在夜间出没，“它们是成群出来的，靠河这边的地方比较多，靠马路这边就没有。”

面对这些“不速之客”，物业迅速启动了专项清除行动，业主们也积极参与了这场“人蜗大战”。据介绍，物业工作人员捕捉时，会借助垃圾袋、扫把、簸箕等工具，避免直接接触蜗牛；收集后集中装入袋中，撒盐脱水灭杀，敲碎后连同袋子一并埋入土中。对蜗牛出没区域，工作人员还使用喷火枪烘干潮湿地面，破坏其栖息环境。经过一段时间集中治理，前后累计捕捉蜗牛十余公斤，目前小区内已很少见到成群蜗牛，大多只是零星出现一两只。

作为世界上最大的陆生蜗牛，非洲大蜗牛的原产地在东非，在我国被列入第一批《外来入侵物种名单》。它的入侵之路从非洲开始，大约在1800年入侵了马达加斯加岛，1900年前后到达斯里兰卡，并在之后的二三十年内持续向东亚和东南亚扩散。在我国，非洲大蜗牛始见于20世纪30年代，可能是由植物携带卵或幼螺，无意引入。目前，它分布于我国南方多个省份。

成年非洲大蜗牛的壳长7至8厘米，最大可达20多厘米。它的生命力和繁殖力都很旺盛，食性杂、适应性强，不仅破坏农作物，还威胁生态平衡。

比破坏植被更值得警惕的是非洲大蜗牛对人体健康的威胁。非洲大蜗牛本身不分泌毒液，但其黏液和粪便中常携带广州管圆线虫、弓形虫、蛲虫、钩虫等多种寄生虫。其中，广州管圆线虫危害最大，可侵入人体中枢神经系统，诱发儿童脑炎。今年4月，《深圳晚报》曾报道深圳一名一岁女童因在小区接触非洲大蜗牛而引发严重脑炎，治疗持续半年方才出院。

市民朋友遇到非洲大蜗牛，切勿用手直接触碰，尤其要看好孩童，避免因好奇接触。若不慎接触，应立即用肥皂搓洗3分钟以上，并用流动水冲净；皮肤破损处需用0.5%碘伏消毒，并观察伤口情况；72小时内出现发烧、头痛、呕吐或皮疹，需到急诊就医，排查寄生虫或细菌感染。

来 源：温州晚报

原标题： 为外来入侵物种，携带大量寄生虫，千万不要徒手触摸 非洲大蜗牛现身温州

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com