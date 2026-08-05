中国新闻网 2026-08-05 11:26:21

自美国与伊朗的冲突开始以来，美军已消耗接近战前库存80%的“萨德”反导系统拦截弹，并使用了约一半的“爱国者”防空系统拦截弹。

据美国有线电视新闻网4日报道，自美国与伊朗的冲突开始以来，美军已消耗接近战前库存80%的“萨德”反导系统拦截弹，并使用了约一半的“爱国者”防空系统拦截弹。多名美军指挥官警告，五角大楼部分关键弹药库存已降至“危险低位”。

报道称，美国战略与国际问题研究中心估算，冲突开始前，美国约有452枚“萨德”拦截弹和2200枚“爱国者”拦截弹。部分海湾国家担心，如果美伊冲突升级，弹药库存下降可能削弱其应对伊朗潜在报复打击的能力。

除防空拦截弹外，美军陆军战术导弹系统和“精确打击导弹”等远程精确打击武器也被大量消耗，“战斧”巡航导弹库存则已使用接近一半。目前，美军每月大约只能接收15枚“战斧”导弹和20枚“爱国者”拦截弹，恢复“萨德”拦截弹战前库存可能需要三年以上。

报道称，弹药库存减少也是特朗普政府近期讨论是否扩大对伊朗军事行动时的考虑因素之一。五角大楼和白宫对此回应称，美军仍拥有足够的弹药和作战能力，可以完成总统设定的战略目标。

来 源：中国新闻网

原标题： 美媒：美军已消耗近八成“萨德”拦截弹

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