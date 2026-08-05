央视新闻 2026-08-05 11:26:20

当地时间8月4日，巴西政府决定，不会派遣此前召回的驻阿根廷大使儒利奥·比特利返回阿根廷，并将巴西与阿根廷的外交关系降为代办级。

当地时间8月4日，巴西政府决定，不会派遣此前召回的驻阿根廷大使儒利奥·比特利返回阿根廷，并将巴西与阿根廷的外交关系降为代办级。

据悉，巴西政府已告知阿根廷驻巴西大使，巴西驻阿根廷大使馆将由临时代办负责日常工作，要求阿根廷总统米莱停止发表针对巴西政府的侮辱性言论，否则不会派大使返回布宜诺斯艾利斯。

4日，阿根廷外交部发布公报，表示当天下午巴西外交部召见阿根廷驻巴西大使，并向其通报巴西政府将与阿根廷外交关系降为代办级关系的决定，并要求其返回阿根廷。阿根廷政府对巴西政府这一单边决定表示遗憾。

巴西自由党7月25日在巴西东南部城市圣保罗举行全国大会，正式推举巴西前总统博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗为该党总统候选人。米莱应邀出席并在致辞中强烈批评巴西总统卢拉，抗议巴西联邦最高法院法官亚历山大·德莫赖斯阻止其探望服刑中的博索纳罗。巴西外交部随后于26日召回儒利奥·比特利，以抗议阿根廷总统米莱的言行。

来 源：央视新闻

原标题： 巴西将与阿根廷的外交关系降为代办级

记者 马天静 宫祥诚

本文转自：温州新闻网 66wz.com