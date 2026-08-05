中国新闻网 2026-08-05 11:26:18

据国家海洋环境预报中心网站消息，受今年第13号台风”白海豚”(强台风级)的影响，预计8月5日下午到6日上午，东海东部将出现5到8米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为黄色。

据国家海洋环境预报中心网站消息，受今年第13号台风”白海豚”(强台风级)的影响，预计8月5日下午到6日上午，东海东部将出现5到8米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为黄色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

48小时预报：8月6日上午到7日上午，东海东部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，东海西部将出现4到6米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为橙色；浙江近岸海域将出现2到3.4米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色。

72小时预报：8月7日上午到8日上午，东海将出现7到12米的狂浪到狂涛区，近海海域海浪预警级别为橙色；浙江近岸海域将出现3到5米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为橙色，福建北部近岸海域将出现3到4.4米的大浪到巨浪，上海近岸海域将出现2.5到3.5米的大浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，江苏南部近岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。

海浪警报图如下：

来 源：中国新闻网

原标题： 受台风“白海豚”影响 国家海洋预报台发布海浪黄色警报

本文转自：温州新闻网 66wz.com