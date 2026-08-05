中国新闻网 2026-08-05 11:27:15

2026年上半年全国消协组织共受理消费者投诉985928件，同比下降1.01%，解决567926件，为消费者挽回经济损失4.47亿元。接待消费者来访和咨询25.70万人次。

据中国消费者协会网站消息，中国消费者协会官网5日发布2026年上半年全国消协组织受理投诉情况分析。根据全国消协组织受理投诉情况统计，2026年上半年全国消协组织共受理消费者投诉985928件，同比下降1.01%，解决567926件，为消费者挽回经济损失4.47亿元。接待消费者来访和咨询25.70万人次。

根据投诉性质，售后服务问题占26.79%，合同问题占22.94%，质量问题占19.32%，虚假宣传问题占9.38%，安全问题占6.29%，价格问题占5.59%，假冒问题占3.48%，人格权益问题占1.29%，计量问题占0.74%，其他问题占4.18%。与2025年上半年相比，虚假宣传、价格、安全问题投诉比重上升，合同、质量、假冒问题投诉比重下降。

在所有投诉中，商品类投诉为487155件，占总投诉量的49.41%，与2025年上半年相比，比重下降4.93个百分点；服务类投诉为461051件，占总投诉量的46.76%，比重上升5.92个百分点。家用电子电器类、服装鞋帽类、食品类、日用商品类、交通工具类投诉量居前五位。

投诉热点主要集中在以下方面：

一、AI客服应用场景扩大，服务承诺和人工接入问题突出。

二、首饰投诉引发关注，质量和售后问题突出。

三、ETC消费投诉集中，虚假宣传和诱导消费问题突出。

四、二手交易平台消费纠纷高发，商品真实性和售后服务问题突出。

五、网络借贷投诉占比持续居于高位，隐性收费和不规范催收问题突出。

来 源：中国新闻网

原标题： 中消协：上半年为消费者挽回经济损失4.47亿元

本文转自：温州新闻网 66wz.com