新华网 2026-08-05 11:41:28

美国西北部华盛顿州斯波坎县及周边地区正遭受三场山火炙烤，已有6万多人被要求撤离。该县治安官3日晚宣布，已逮捕一名关联其中一起山火的纵火嫌疑人。

美国西北部华盛顿州斯波坎县及周边地区正遭受三场山火炙烤，已有6万多人被要求撤离。该县治安官3日晚宣布，已逮捕一名关联其中一起山火的纵火嫌疑人。

斯波坎县治安官约翰·诺韦尔斯通报，嫌疑人名为阿伦·法里纳奇，现年37岁，是斯波坎县居民，3日因一级纵火罪指控被收押，保释金定为100万美元。他涉嫌点燃路边草丛，引发该县1日起爆发的三起山火之一。另两起山火起因仍在调查中。

因目击者举报，法里纳奇最初在1日被拘留，当天受讯问后获释；在调查人员获取更多证据后，法里纳奇于2日下午再度被羁押。检察部门已对其提起诉讼。档案显示，法里纳奇曾在亚利桑那州因另一起无关案件犯下过失杀人罪。

截至3日，斯波坎县及周边地区已有大约6.4万人接到疏散命令。至少700座建筑物毁于大火，另有400座受损；过火面积超过4000公顷。目前暂无人员伤亡报告，但当地应急指挥中心人员说，随着火势从林间蔓延至居民区和商业区以及搜救范围扩大，后续很有可能会发现伤亡人员。

7月11日，消防员在美国洛杉矶县羚羊谷的野火现场工作。新华社发（邱晨摄）

由于气候变化加剧山火风险，美国西北部太平洋沿岸正面临30多年来最严峻的山火季。华盛顿州州长鲍勃·弗格森已于1日宣布全州进入山火紧急状态。据美国国家跨部门消防中心统计，截至3日，全美各地投入山火扑灭行动的消防员数量超过2.92万名，主要集中在俄勒冈州、华盛顿州和爱达荷州，其中包括参与斯波坎县及周边地区灭火的1100人；该中心2日报告在15个州共计新增100多起大型山火，大部分发生在西北部。

来 源：新华网

原标题： 美国华盛顿州山火纵火嫌疑人被捕

记者 沈敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com