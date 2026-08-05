新华网 2026-08-05 11:42:52

据英国《金融时报》估算，今年席卷法国、西班牙等欧洲国家的野火以及高温已造成超过31亿欧元损失。

据英国《金融时报》估算，今年席卷法国、西班牙等欧洲国家的野火以及高温已造成超过31亿欧元损失。

根据估算，仅法国、西班牙、葡萄牙、希腊和罗马尼亚这5个受野火和高温影响严重国家的经济损失合计就达31亿欧元。根据联合国欧洲经济委员会7月30日发布的数据，今年欧洲已有超过43.4万公顷土地被野火烧毁。

这是7月29日在西班牙马德里自治区的一个湖泊旁拍摄的烧焦的物品。新华社记者程敏摄

火情严重的法国西南部吉伦特省是法国军工和航空航天业重镇，发动机制造商赛峰集团、军机巨头达索飞机公司和火箭制造企业阿丽亚娜集团等被迫停产并疏散员工。吉伦特省首府波尔多是知名葡萄酒产区，虽然当地葡萄园没被烧毁，但火灾引发的浓烟会否影响葡萄收成尚不得而知。吉伦特省工商会说，火灾直接影响至少4万家企业，其中约1.9万家企业完全停业。

在西班牙，野火烧毁大量房屋、车辆、商铺。西班牙小农场主和牧场主联盟初步统计，1.85万公顷“有用土地”被大火吞噬，其中大部分是牧场。

《金融时报》说，估计今年火灾及高温给欧洲国家造成损失的最终数字将远高于31亿欧元。保险公司仍在统计财产、农作物及旅游业损失，保费上涨、游客减少等隐性成本将逐渐显现。英国帝国理工学院副教授约安尼斯·孔图里斯说，火灾造成的一些重要损害很少被计入损失统计，如火灾引发的空气污染对人体健康的危害。

来 源：新华网

原标题： 英媒估算欧洲多国今年野火及高温损失已超31亿欧元

记者 杨洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com